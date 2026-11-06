Умер народный артист РСФСР Юрий Каюров

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Актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Каюров. В сентябре ему исполнилось 99 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение Каюрова.

Как уточнил Алексей Дубровский, главный режиссер Государственного академического Малого театра, где Каюров прослужил почти 60 лет, смерть наступила по естественным причинам.

"Юрий Иванович умер сегодня. У себя дома", – добавил он.

Семья Каюрова уточнила, что прощание пройдет 10 ноября в прощальном зале Троекуровского кладбища. Похоронят артиста там же.

Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. В 1952 году он окончил Ленинградский государственный театральный институт имени А. Н. Островского (ныне Российский государственный институт сценических искусств).

В 1952–1966 годах Каюров служил в Саратовском театре драмы имени К. Маркса (ныне Саратовский государственный академический театр драмы имени И. А. Слонова). Артист играл в постановках "Годы странствий", "Мой бедный Марат", "Оптимистическая трагедия", "Без вины виноватые", "Бесприданница", "Зыковы" и других.

В 1967 году он начал работать в Государственном академическом Малом театре. За свою карьеру актер принял участие в спектаклях "Бешеные деньги", "Русские люди", "Убийство Гонзаго", "Выбор", "Фома Гордеев", "Дядя Ваня", "Иванов", "Вишневый сад", "Сон героини" и других.

Кроме того, в 1961 году Каюров дебютировал в кино, исполнив роль Владимира Ленина в историко-биографической картине Анатолия Рыбакова "В начале века", и впоследствии много раз возвращался к ней в других лентах. В 1979 году получил звание народного артиста РСФСР.