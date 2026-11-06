Гуф напомнил о себе в посте Айзы-Лилуны Ай о любви к близким

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aizalovesam

Рэпер Гуф (Алексей Долматов. – Прим. ред.) с юмором отреагировал на публикацию бывшей супруги Айзы-Лилуны Ай, в которой она призналась в любви окружающим ее людям. Пост опубликован на личной странице экс-супруги рэпера в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Артист заметил, что тоже оказался среди тех, кому посвящен пост, хотя его фотография была последней в подборке.

"Пусть не отметили, пусть на последней фотке... Но я тоже человек, получается", – написал исполнитель в комментариях.

Айза не оставила реплику без внимания и ответила шуткой.

Пара познакомилась в 2005 году, а спустя три года поженилась. В 2010 году у них родился сын Сэм, однако в 2013-м супруги расстались. Бывшие супруги продолжают общаться ради общего ребенка.

Ранее блогер рассказала, что именно она убедила Гуфа записать песню "Ставка на любовь", ставшую заглавным саундтреком одноименного шоу. По ее словам, ей хотелось, чтобы в любимом проекте звучал ее любимый артист.