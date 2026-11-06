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06 ноября, 18:10

Политика

Пушилин заявил, что до победы в СВО осталось немного

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

До победы России в специальной военной операции осталось "очень немного". Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил во время общения с молодежью на просветительском марафоне "Знание. Единство".

"(После победы. – Прим. ред.) мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике", – сказал Пушилин во время общения с молодежью.

В дополнение к этому лидер ДНР пригласил молодых специалистов обосноваться в республике, подчеркнув дефицит кадров и пообещав им всестороннюю поддержку и необходимые условия.

В Абу-Даби 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. На встрече планируется обсудить ряд вопросов, в том числе о безопасности после окончания конфликта.

Владимир Путин ранее подчеркивал сплоченность россиян перед лицом внешних вызовов. Президент отмечал, что Россия отвечает на попытки Запада нанести ей стратегическое поражение консолидацией общества, и заявлял, что страна не позволит диктовать ей условия извне.

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