Песков заявил об отсутствии подробностей о "большом соглашении", о котором говорил Трамп

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В Кремле пока не располагают информацией о "большом" мирном соглашении, подготовку которого ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Американский лидер говорил об этом в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым 6 ноября. Он отказался раскрывать детали их беседы, но подчеркнул, что Москва и Вашингтон близки к заключению соглашения, которое затронет не только украинское урегулирование, но и вопросы безопасности в Европе в целом.

Ранее Песков неоднократно подчеркивал, что переговоры по урегулированию на Украине должны идти в тишине. По его словам, "мегафонная дипломатия" и публичное обсуждение деталей могут только помешать поиску мирного решения, а посредничество в таком сложном процессе осуществляется без лишней огласки.

При этом в Кремле признавали, что администрация США прилагает значительные усилия для мирного урегулирования, а сам Трамп искренен и последователен в стремлении вывести процесс на путь мира.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны намерены обсудить послевоенные договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.