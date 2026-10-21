Песков: сделать важный шаг вперед в урегулировании по Украине теоретически возможно

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Сделать важный шаг вперед в урегулировании ситуации на Украине теоретически возможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, что президент США Дональд Трамп искренен и последователен в стремлении вывести процесс на путь мирного урегулирования. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер, в свою очередь, следуют этой "генеральной линии", которая направлена на урегулирование конфликта.

Песков добавил, что Уиткофф привез "некоторые наработки", в том числе с учетом встречи, состоявшейся в Осло накануне. Эти предложения будут изучены и оценены Владимиром Путиным.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что положение дел на земле для Киева ухудшается с каждым днем. Если не будут приняты "необходимые решения", то будет "еще хуже".

"Вы видите, что Путин открыт для поиска путей мирного урегулирования", – заключил Песков.

21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга Путин встретился с Уиткоффом. Президент России поинтересовался результатами переговоров по украинскому урегулированию, которые накануне прошли в Норвегии с участием Уиткоффа.

По словам американского спецпосланника, появился необходимый задел, чтобы прекратить огонь в конфликте. Он выразил надежду, что переговоры с участием России, США и Украины возобновятся.

Ожидается, что после встречи с Путиным Уиткофф вернется в Осло для продолжения контактов по урегулированию.

