Уиткофф после встречи с Путиным вернется в Осло

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге вернется в Осло для продолжения переговоров по урегулированию на Украине. Об этом телеканалу NRK сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Политик уточнил, что встретится с Уиткоффом, когда тот прилетит в норвежскую столицу.

"Думаю, нас ждет еще одна встреча в аэропорту. Ожидается некоторая обратная связь", – добавил Стере.

20 октября в Осло прошли переговоры по Украине. В консультациях участвовали президент Финляндии Александр Стубб, украинский лидер Владимир Зеленский, Стере и Уиткофф.

По данным СМИ, стороны выработали согласованный подход к дальнейшим дипломатическим шагам и взаимодействию с Россией. После этого Уиткофф направился в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, после чего кортеж с политиками покинул территорию авиагавани.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что встреча Путина и Уиткоффа пройдет в первой половине дня. Главной темой разговора станет украинский конфликт. Переговоры являются плановым мероприятием, они были заранее согласованы.