Рубио сообщил, что Уиткофф направляется в Санкт-Петербург

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже направляется в Санкт-Петербург. Его слова приводит агентство Reuters.

По мнению Рубио, "в его понимании", прошедшая встреча Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским была "позитивной".

Уиткофф пообщался с украинским лидером в Осло 20 октября. К консультациям также присоединились премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александер Стубб.

По данным СМИ, США, Украина и европейские партнеры выработали согласованный подход к дальнейшим дипломатическим шагам и взаимодействию с Россией. В частности, во время переговоров в Осло украинская сторона выдвинула новые идеи и предложения, которые были детально обсуждены.

Визит Уиткоффа в Санкт-Петербурге был запланирован на 21 октября. Американский чиновник встретится с российским руководством и обменяется мнениями по итогам встречи с Зеленским и представителями Европы.