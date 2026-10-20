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20 октября, 23:12

Политика

Трамп заявил, что ВСУ не способны долго продолжать бои с Россией

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские войска не смогут долго продолжать конфликт с Россией. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

"Не думаю, что люди (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского смогут выдерживать это и дальше", – отметил американский лидер.

Трамп добавил, что именно по этой причине украинскому лидеру необходимо заключить соглашение.

Ранее Трамп признал военные успехи РФ на Украине, сравнив Россию с движущейся вперед машиной. По его словам, контролируемая ВС РФ территория постоянно растет, неделя за неделей. В целом под контроль страны перешел "очень большой кусок земли".

Американский лидер подчеркнул, что Зеленский должен захотеть урегулировать конфликт, и если он этого не захочет, "это обернется очень плохими последствиями".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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