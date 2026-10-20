Рубио заявил о серьезном напряжении в отношениях США и Украины

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В отношениях Соединенных Штатов и Украины есть серьезное напряжение. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"В этом нет никаких сомнений, и именно поэтому нам позвонили", – приводит слова Рубио РИА Новости.

Госсекретарь также рассказал, что провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Беседа длилась 45 минут.

Ранее президент США Дональд Трамп указал на то, что Зеленский не помогает завершению украинского конфликта. Глава Белого дома также отметил, что Россия проявляет справедливость, а российские войска делают "далеко не все, что могли бы сделать".

Зеленский, в свою очередь, заявлял о стремлении Штатов склонить Украину к капитуляции. Вместе с тем он выразил надежду, что после промежуточных выборов в США положение Киева изменится.