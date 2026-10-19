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19 октября, 23:18

Политика

Трамп заявил, что может в любой момент остановить переговоры с РФ по Украине

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп допустил возможность немедленно прекратить контакты с Россией по урегулированию украинского конфликта, если переговоры не принесут результата. Об этом он рассказал журналистам.

"Я не хочу срывать переговоры на полпути. И, кстати, у меня есть право сделать это в любой момент, немедленно. Так что если ничего не получится, то я всегда могу это сделать", – сказал Трамп.

Он также заявил, что Россия проявляет справедливость по отношению к Украине, и он это ценит. По его словам, войска РФ сделали на Украине "далеко не все, что могли бы сделать".

Кроме того, Трамп объявил о том, что в ближайшее время может быть освобожден задержанный в России американец. Имя гражданина он не уточнил, но пояснил, что Вашингтон пытается добиться его возвращения давно, еще до прихода Трампа в Белый дом.

Американский президент также заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине. По мнению Трампа, Украине пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

Одновременно с этим глава Белого дома указал на готовность к трехсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Возможная встреча будет зависеть от переговоров по денуклеаризации.

Песков заявил, что Россия пока не планирует трехсторонних консультаций по Украине

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Сюжет: Переговоры по Украине
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