Эксперт Казаков: травля за соцсети отпугнет молодых учителей от профессии

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента, который она транслирует в социальных сетях, сообщили СМИ. Насколько это правомерно и могут ли вообще педагоги вести личные страницы, разбиралась Москва 24.

За гранью личного

Фото: телеграм-канал Mash

Родители в Оренбурге потребовали уволить воспитательницу детского сада из-за грубого отношения к воспитанникам и ведения блога с контентом "для взрослых". Причем в этом году сотрудницу уже лишали должности после побега ребенка с территории сада, однако суд восстановил ее на рабочем месте, сообщил телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел еще летом, когда один из воспитанников сумел открыть калитку и выбежать к проезжей части, где его вовремя перехватила прохожая. Тогда администрация расторгла контракт с воспитателем, но суд признал увольнение незаконным. Выяснилось, что калитка была неисправна, при этом сама сотрудница находилась на больничном.

Однако, по словам местных жителей, вернувшаяся на работу девушка обращается с малышами агрессивно, силой волочит и дергает их. Родители также возмущены тем, что в социальных сетях она публикует материалы с сексуальным и аморальным подтекстом.

"Я буду идеальной женой: представь, ты приходишь пьяным домой, а на тебя никто не кричит, потому что я тоже где-то бухаю..." – говорится в одном из ее постов.

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства из-за ее жалоб на внутренние проблемы учреждения. По ее мнению, заведующая умышленно настроила родителей против нее, после чего те отыскали ее профиль. Девушка подчеркнула, что воспитанники ее блог не видят, на ее профессиональные обязанности он никак не влияет, а педагоги тоже имеют право на приватную жизнь.

Однако конфликт уже вышел на федеральный уровень: инициативная группа родителей направила официальные обращения в Генпрокуратуру, министерство образования и главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Право на блог

Ранее Национальный родительский комитет выступил с инициативой проверять педагогов в соцсетях еще до трудоустройства, чтобы заранее понимать их взгляды. Исполнительный директор организации Юрий Оболонский подчеркнул, что родители вправе знать не только биографию учителя, но и то, как он ведет себя в Сети, какие позиции и смыслы транслирует.

Причиной этому стал инцидент с учительницей Еленой Архиреевой, которая была серьезно увлечена здоровым образом жизни. Она любила йогу и моржевание, а в интернет выкладывала соответствующие фото. Однако контент не приняли ни ученики с родителями, ни коллеги Елены: они посчитали, что снимки в купальнике, выложенные в соцсети, несовместимы с профессией учителя. В результате Елене пришлось уйти из школы.

При этом в Госдуме предлагали временно приостановить увольнения педагогов, связанные исключительно с их публикациями в соцсетях. Предлагалось не принимать подобных решений до тех пор, пока не будут пройдены установленные процедуры объективного рассмотрения и независимой экспертизы. Например, в апреле 2025 года СМИ писали об увольнении преподавательницы из Нижнего Новгорода, разместившей в своем аккаунте откровенные фото.

Также в сентябре 2023-го широкий резонанс вызвала история молодой учительницы из Тюменской области: в Сети появились ее фото с кальяном, а также в коротких шортах и майке с глубоким декольте. Как сообщали журналисты, администрация школы попросила ее удалить фотографии, а после отказа добилась увольнения. Сама девушка пояснила, что эти снимки относились ко второй работе – она подрабатывала моделью.

"Поддерживать имидж"

Комментируя инцидент с воспитателем из Оренбурга, независимый профессиональный советник по правовым вопросам, адвокат Виктория Трунова пояснила Москве 24, что на девушку распространяются профстандарты, утвержденные Приказом министерства труда и соцзащиты РФ № 544н.

"Там сказано, что воспитатель должен соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, связанные с профессиональной этикой. То есть это не просто работник: на него возлагается дополнительная обязанность поддерживать имидж системы образования в глазах других людей", – подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что в соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" педагогические работники должны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.



Виктория Трунова независимый профессиональный советник по правовым вопросам, адвокат Неисполнение этого влечет дисциплинарную ответственность, в том числе возможное увольнение по статье 81 Трудового кодекса, пункт 8, часть 1 – за совершение работником аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы.

При этом эксперт добавила, что аморальный поступок – понятие абстрактное и каждый раз оно разбирается отдельно. В конкретном случае речь о том, что педагог публикует блоги личного характера с сексуальным подтекстом в открытом доступе.

"Это не закрытый блог, это контент, который могут посмотреть все, в том числе школьники, дошкольники, родители. Как показывает практика, если дело дойдет до суда, то именно потому, что она воспитатель, ее могут уволить за поведение, которое отклоняется от принятых в обществе нравственных норм и наносит ущерб репутации и имиджу образовательного учреждения", – подчеркнула Трунова.

При этом право на личный блог действительно имеет каждый, но вопрос в его содержании.

"Грубо говоря, надо знать, что выкладывать. И фото с сексуальным подтекстом для воспитателя, наверное, неприемлемо. Опять же повторюсь, в рамках дополнительного возложения государственной функции на воспитателя", – объяснила адвокат.

Также она подчеркнула, что педагоги со своей стороны тоже могут защищаться и предъявлять требования, если считают, что их права нарушены. Доступ к правосудию обеспечен каждому гражданину в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Однако, что касается защиты преподавателей в целом, надо разбираться с каждой отдельной ситуацией. Давление может быть разным – обоснованным и нет. Если педагог считает, что на него давят, есть специальные государственные органы, в том числе прокуратура, которая проверяет действия на предмет нарушений законодательства, заключила Трунова.

Делать "по линеечке"

В свою очередь, председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков заявил в беседе с Москвой 24, что увольнять преподавателя за его внеучебную деятельность нельзя.

"Но, к сожалению, у нас есть в Трудовом кодексе такое положение, как аморальный поступок, за который могут уволить педагога. Однако, что такое аморальный поступок, не совсем понятно. Это все очень размыто. Но такие прецеденты, к сожалению, бывают", – отметил эксперт.

По его мнению, стандарта поведения учителя быть не должно – уже существует профстандарт: если говорить относительно квалификации, то имеется единый справочник, в котором это прописано. Однако какие-то дополнительные регуляторы влиять на образ учителя не имеют права.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Вообще, история очень стандартная: когда учитель или педагог начинает активно что-то делать, высказываться, вести какую-то публичную деятельность, его часто обвиняют в том, что это неприемлемо. Найти родителей, которые поддержат администрацию, тоже несложно. Они могут написать жалобы, а могут сказать в целом, что такие жалобы есть, хотя на самом деле их не было, и тем самым начать давить на учителя.

При этом травля за соцсети, безусловно, может отпугнуть от профессии молодых учителей, уверен Казаков. И это чревато тем, что в образование будут идти только конформисты, которые во всем ходят "по линеечке". А такая категория не будет творчески относиться к своим занятиям: что им сказали, то они и сделали, заключил Казаков.