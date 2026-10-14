Онлайн-площадки по поиску репетиторов начали подменять топовых педагогов

Пользователи начали сталкиваться с подменой репетиторов на онлайн-площадках. Например, вместо выбранного изначально педагога занятия может вести совершенно другой человек с меньшими опытом и знаниями. Почему так происходит и как защитить свои права при выборе специалиста, разбиралась Москва 24.

Использование громких имен

Онлайн-платформы по подбору репетиторов начали прибегать к уловкам и обману родителей в гонке за прибылью. Некоторые площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами. Для сокрытия обмана занятия с ребенком якобы умышленно проводят с выключенной веб-камерой. Таким образом, даже тщательный выбор не гарантирует, что обучать будет именно тот педагог, чья анкета изначально понравилась семье.

Обычно схема выглядит так: после получения отклика администраторы площадки передают заявку в работу, но уже самостоятельно подбирают педагога, не учитывая изначальный запрос клиента. Затем перед началом занятия другому учителю дают инструкцию, каким именем назваться. Все диалоги с родителями также ведут менеджеры.

Бывший сотрудник одной из таких онлайн-платформ рассказал телеграм-каналу Baza, что лично вел уроки по этой схеме. При этом, когда он уволился и лично пригласил детей на занятия, руководство обвинило его в краже клиентской базы и удержало заработанные 30 тысяч рублей. При этом экс-сотрудник добавил, что организация не заключает с преподавателями официальные договоры, а систему оплаты настраивает так, чтобы владельцев бизнеса невозможно было отследить.

Маркетолог Полина Суворова в беседе с телеканалом Москва 24 отметила, что онлайн-платформы действительно хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно в конкурентной борьбе.





Полина Суворова маркетолог На специализированных сайтах дополнительного образования я часто вижу сказочные обещания, гарантированное поступление – 99%, 100%, 150%. Но давайте будем помнить, что такие обещания дают только волшебники. Второе, что мы можем встретить, – это использование громких имен, громких регалий.

При этом работа с репетитором не дешевое удовольствие. Например, ранее аналитики рассказали, во сколько обошлась подготовка к ЕГЭ в 2026 году. Сумма могла доходить до более чем 500 тысяч рублей в зависимости от формата. Дороже всего индивидуальные занятия: час со студентом или начинающим педагогом стоит 600–1 200 рублей, со школьным учителем – 1 500–3 000, а с преподавателем вуза или экспертом ЕГЭ – от 4 000 до 10 000. При этом самым бюджетным вариантом оказалось обучение в онлайн-школах. Там месячная подписка могла обойтись примерно в 4 000–6 000, а годовая подготовка по одному предмету – около 35 000–50 000.

Как себя обезопасить?

Важно обратить внимание на саму платформу, которая предлагает образовательные онлайн-услуги, рассказал Москве 24 юрист по гражданско-правовым вопросам Артем Каграманов.

"Первое – источник информации. Если это сайт, то на нем должны быть данные о юридическом адресе организации, ИНН, публичной оферте, политике защиты и обработки персональных данных, а также открытая информация о стоимости услуг. Это говорит о том, что площадка публичная и не скрывается. Также эти данные помогут направить претензию в случае некачественного предоставления услуг", – объяснил эксперт.

По его словам, если услуги оказывает частное лицо, договор тоже обязательно нужен. Это главный документ, который фиксирует условия и позволяет что-то доказать в случае спора. К нему должны быть приложены копии документов об образовании.





Артем Каграманов юрист по гражданско-правовым вопросам С юридической точки зрения отношения с репетитором – это договор возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ). Письменный вариант – самый надежный. Он должен содержать предмет договора (какие именно услуги оказываются), стоимость, порядок оплаты, права и обязанности сторон, а также порядок расторжения.

При этом важно обращать внимание на нарушения организации процесса обучения. Преподаватель не должен заменять себя другим лицом, опаздывать, ругаться, употреблять нецензурную лексику, кричать на ребенка или унижать его при допущенных ошибках, добавил юрист.



Школьники стали чаще сталкиваться с подменой репетиторов на онлайн-уроках

"Привлечь репетитора к ответственности можно. Необходимо направить претензию с требованием вернуть денежные средства или уменьшить стоимость услуги (ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей"). В случае неудовлетворения требований можно обратиться в судебную инстанцию", – пояснил Каграманов.

Если же занятия ведутся с репетитором, найденным через знакомых или на просторах Сети, важно соблюдать следующие пункты. Во-первых, заключить простой письменный договор. Во-вторых, сохранять все доказательства оплаты. В-третьих, фиксировать все обещания (о переносе занятия, изменении цены и другое) в письменном виде. Это могут быть допсоглашения или информационное письмо, заключил эксперт.

Выбирать тех, кто стремится к знаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При этом учитель английского языка, репетитор Елена Ворожейкина рассказала Москве 24, что в целом существует определенный алгоритм по выбору преподавателя.

"Некоторые родители хотят, чтобы педагог-репетитор просто помогал ребенку с домашним заданием. Если же речь о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, то родителям стоит обращать внимание на опыт работы, образование педагога и наличие сертификатов, подтверждающих опыт для подготовки к государственным экзаменам. Сейчас есть множество курсов для педагогов по подготовке к таким экзаменам, и я сама их периодически прохожу", – отметила эксперт.

Она порекомендовала выбирать того преподавателя, который сам готов учиться. Поскольку встречаются и такие, кто получил образование один раз и больше не занимается методическими работами и самосовершенствованием.





Елена Ворожейкина учитель английского языка, репетитор При этом у педагога можно попросить показать все сертификаты и дипломы. У каждого уважающего себя преподавателя есть портфолио с заслугами: где он обучался, где продолжает самообразование, на каких платформах, возможно, даже статьи выпускает. Когда я работала в школе, мы публиковались на сайте "Инфоурок" – там тоже много информации, презентаций, а также наработки. Есть и образовательные журналы, например "Просвещение", где педагоги публикуют свои работы. Все это в свободном доступе.

Родитель, если у него есть сомнения, также имеет право запросить документы, подтверждающие квалификацию педагога на онлайн-платформах. Там есть кураторы, которые предлагают определенных учителей. Благодаря этому можно связаться с ними и запросить информацию о конкретном специалисте, объяснила репетитор.

"Также стоит обращать внимание на подход преподавателя к ребенку, хотя это индивидуальный момент. Родители первое время, особенно первые два-три онлайн-занятия, должны присутствовать и слушать, что говорит педагог, в каком тоне, не допускает ли неприятных фраз", – отметила специалист.

Однако иногда сами дети, чтобы не заниматься, идут на ухищрения. Например, эксперт вспомнила случай, когда ребенок притворился, что у него зависла связь, а сзади в этот момент шла кошка. Либо, наоборот, провоцируют педагога: "Я не буду это делать, вы меня не заставите, вы все равно мне оценки не ставите". У репетитора нет рычагов давления, и дети часто этим пользуются.

В таком случае остается только сказать родителям, что ребенок не выполнил домашнее задание. Но это тоже минус для педагога, так как он не смог убедить и проконтролировать ученика. Поэтому в обучении всегда приходится лавировать, подчеркнула Ворожейкина.