Тренер Сандрацкая назвала суперидеей занятия йогой во дворце в "Царицыно"

Москвичам предложили позаниматься йогой в одном из залов Большого дворца в "Царицыно". За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей. Помогает ли подобный антураж поймать дзен, расскажем в нашем материале.
"Возможность замедлиться"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/k.the.agency
Занятие по йоге прошло в Екатерининском зале Большого дворца "Царицыно" 18 октября. По словам организаторов, принять в нем участие могли желающие с любым уровнем подготовки. В качестве приятного антуража – музыкальное сопровождение и мягкий свет от свечей, а после – легкий фуршет и новые знакомства в кругу единомышленников.
Стоимость такого занятия длительностью 90 минут – 8 тысяч рублей.
Это не первая необычная интерпретация занятий йогой: ранее в Сети завирусилась практика с мечами. Участники плавно переходят из одной стойки в другую, медленно имитируют атаки и защитные движения. Со стороны это больше напоминает танец или боевое искусство.
Участники отметили, что их привлекла не только необычная атмосфера, но и высокая физическая нагрузка: в качестве веса используются незаточенные клинки массой в несколько килограммов, приближенной к реальному оружию. Некоторые студии создали отдельные пространства для женских групп, где ,помимо йоги, выполняются упражнения из боевых искусств и воспроизводятся движения из известных фильмов и сериалов.
Кроме того, пользователи поделились видео популярного направления Pet yoga. Во время занятий в зале находятся животные – козлята, щенки, кошки, которые могут свободно гулять, играть или контактировать с людьми, пока те выполняют асаны.
"Двумя руками за"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/k.the.agency
Спортивный тренер по йоге Татьяна Сандрацкая в беседе с Москвой 24 позитивно оценила идею занятий йогой в атмосфере дворца.
"Пытливый человеческий ум всегда тянется к чему-то новому. На мой взгляд, здесь все зависит от самих занимающихся и преподавателя. Для кого-то не имеет значения место практики, и он сможет погрузиться в нее, кто-то, находясь во дворце, возможно, будет отвлекаться на антураж. Но идея интересная, особенно для привлечения аудитории в соцсетях", – сказала она.
Однако эксперт предупредила, что новичкам будет сложнее всего сосредоточиться в таких залах, поскольку не у всех из них есть этот навык.
Спортивный физиолог, тренер Никита Скрипник в разговоре с Москвой 24 также увидел от занятия во дворце одни плюсы.
"Работая персональным тренером, я отмечал, что люди часто устают от той обстановки, атмосферы, в которой занимаются, им хочется ее менять. Как правило, они стремятся к чему-то более качественному, лучшему", – отметил он.
По словам тренера, такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе.
"Все, что служит позитивным, созидательным моментам, однозначно поддерживаю двумя руками", – добавил физиолог.
Однако важно грамотно подходить к занятиям, чтобы от них был эффект. Здесь следует помнить основные правила – нагрузка должна быть регулярной, постепенно растущей и адаптированной под человека. Место тренировки – уже "вопрос третьего плана", заключил Скрипник.