Эксперт Скрипник рассказал, кому противопоказана йога с мечами

В интернете набирает популярность новый вид йоги с использованием мечей и другого оружия. Кому противопоказаны такие занятия и могут ли они приносить пользу, разбиралась Москва 24.

"Влюбилась в эти упражнения"

В Сети завирусилась йога с мечами: участники тренировок плавно переходят из одной стойки в другую, медленно имитируют атаки и защитные движения. Со стороны это больше напоминает танец или боевое искусство.

Авторы направления утверждают, что такие занятия развивают дисциплину, концентрацию и помогают достичь гармонии с телом. Те, кто уже попробовал, отмечают, что их привлекла не только необычная атмосфера, но и высокая физическая нагрузка. В качестве веса используются незаточенные клинки массой в несколько килограммов, приближенной к реальному оружию.

Некоторые студии создали отдельные пространства, где практикуют исключительно женские группы: помимо йоги, девушки выполняют упражнения из боевых искусств и воспроизводят движения из известных фильмов и сериалов, часто снимая процесс на видео.





начинающий практик йоги с оружием Я влюбилась в эти упражнения. К концу занятий мои ноги так болят, что мне тяжело ходить. Я не ожидала этого, но я никогда не ощущала такой силы и единства с телом до того, как попробовала это.

Некоторые пользователи занимаются самостоятельно и выкладывают не только свои тренировки, но и туториалы для новичков: они объясняют базовые позы, движения и рассказывают об ощущениях в мышцах при правильной технике, чтобы уберечь начинающих от ошибок.

Кроме того, многие предпочитают более активный формат – имитируют фехтование, тренируя колющие и рубящие движения без партнера.

"Это выглядит очень весело. Я абсолютно влюблен в эти видео"; "это моя детская мечта"; "жалею только о том, что этого нет в моей стране"; "почему я вижу на этих занятиях только женщин? Если честно, немного пугает", – написали комментаторы.

Тем временем в Москве появились занятия в еще более необычным формате – стрелковая йога в тире. Участники медитируют, принимают различные асаны с пистолетами в руках, а затем производят выстрелы в мишени из разных положений.

Однако такую практику осудил председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов, сообщает "Газета.ру". По его мнению, агрессия не может рассматриваться как допустимый способ снятия стресса, а духовные практики несовместимы с использованием оружия. Молитва или медитация направлены на достижение умиротворения, а не подавление напряжения через стрельбу, пояснил свою позицию общественник. Вместо этого он предложил расслабляться через спорт, труд, молитву или досуг с близкими людьми.

Это не йога?

Спортивный тренер по йоге Татьяна Сандрацкая в разговоре с Москвой 24 не стала называть занятия с мечами йогой в классическом понимании. По ее словам, это больше напоминает сочетание восточных практик с упором на работу с оружием.

"В моем понимании йога – это концепция, включающая положение тела из асан, правильное дыхание и состояние. В комплексах упражнений с мечами не совсем видно, что это асаны, и как они правильно выполняются, тоже непонятно, – рассказала эксперт.

Она отметила, что на подобных занятиях внимание от собственного тела отвлекает оружие. Если туда придет новичок, ему будет непонятно, как овладеть им и работать с собой одновременно.





Татьяна Сандрацкая спортивный тренер по йоге Если тело уже готово, человек очень хорошо им владеет, это можно рассматривать как один из подвидов йоги, но не для начинающих. В йоге важно уметь включать в работу разные группы мышц и чувствовать свое тело как единое целое, без отвлекающих факторов.

Она предположила, что смысл такой практики может заключаться в концентрации внимания.

"У тебя в руках острый предмет, и ты должен с ним очень аккуратно обходиться в разных позах и положениях, чтобы не навредить себе и рядом стоящему. Поэтому сказать, что это йога, я не совсем могу, это какая-то смешанная практика. Она достаточно интересная. Я бы попробовала, если в России такое когда-нибудь появится", – заключила она.

Научный подход?

Фото: Москва 24/Иванко Юлия

Спортивный физиолог, тренер Никита Скрипник в разговоре с Москвой 24 поделился мнением, что йога с мечами – вариация функционального тренинга с нетрадиционным отягощением.

"У этого направления есть вполне конкретное научное обоснование, физиологическая польза и эффект расслабления. Первое, что происходит, – активация глубоких стабилизаторов. Меч создает длинный рычаг и дополнительный момент инерции во время работы", – отметил тренер.

Чтобы удерживать баланс и контролировать вектор движения, центральная нервная система вынуждена активировать ротаторную манжету плеча и мелкие мышцы позвоночника, которые слабо задействованы при классических статических упражнениях, подчеркнул специалист.

"Следующий эффект – феномен глубокого ментального расслабления. Большое количество информации, поступающей в центральную нервную систему, способно ее переключать. Это часто используется в реабилитации, и подобные практики могут идти по тому же вектору. Работа с удерживаемым объектом – мечом или булавой – требует абсолютной концентрации", – добавил Скрипник.

Мозг при этом переходит в состояние потока и контроля, полностью блокируя бытовой стресс и фоновую тревожность, добавил эксперт.

"Далее – постизометрическая релаксация. Вслед за интенсивной нейромышечной концентрацией и статодинамическим напряжением при работе с мечом неизбежно следует мощный фазовый отклик парасимпатической нервной системы, что дает ощущение перезагрузки и глубокого расслабления", – отметил тренер.





Никита Скрипник спортивный физиолог, тренер Когда информации в мозг поступает много, парасимпатика пытается защитить тело, включая дополнительные мышцы, которые начинают тормозить движение основных агонистов. Это вызывает "перезагрузку" нервной системы.

Противопоказания к йоге с мечами тоже есть: удержание и вращение предмета на длинном рычаге создает специфическую сдвиговую и ротационную нагрузку.

"Практика противопоказана при острых и хронических патологиях плечевых, локтевых и лучезапястных суставов, например при нестабильности сустава, эпикондилите ("локте теннисиста")", – обратил внимание Скрипник.

Также, по его словам, ей нельзя заниматься при грыжах и протрузиях межпозвоночных дисков в острой фазе или отсутствии контроля кора, артериальной гипертензии, выраженном синдроме гипермобильности суставов и нарушении координации движений.

В целом же йога неоднородна, и подбирать ее нужно под конкретные физиологические задачи и цели. Например, есть известная хатха-йога и йога Айенгара, где базовая работа с телом является основой.

"Эти виды очень хороши для новичков, работы с осанкой и безопасной мобилизации суставов. Есть также известная аштанга-йога – там уже более интенсивная динамика, она развивает силовую выносливость, гибкость и кардиореспираторную систему", – добавил специалист.

Также существует йога с длительным пассивным растяжением, работой с соединительной тканью, фасциями (соединительнотканными оболочками, которые окружают мышцы, органы, нервы и сосуды) и снижением уровня кортизола. Этот вид более размеренный, объяснил Скрипник.





Никита Скрипник спортивный физиолог, тренер Существует большое количество гибридных направлений. Например, сейчас популярно трендовое – йога со щенками, когда во время практики бегают животные, чтобы человек чувствовал контакт с ними.

Но те или иные занятия не универсальны для всех, направление должно подбираться с учетом текущей физической формы, опыта и травматического анамнеза, заключил тренер.

