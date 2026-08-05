05 августа, 17:54Происшествия
Зубр напал на мужчину в Беловежской пуще
Фото: 123RF.com/jaderlugon
В польской части Беловежской пущи зубр напал на мужчину, который подошел к животному слишком близко. Об этом сообщило агентство "Sputnik Беларусь" со ссылкой на данные из соцсетей.
Инцидент произошел в среду, 5 августа. По словам очевидца, мужчина намеренно спровоцировал животное, войдя в его зону безопасности. Зубр повалил его на землю.
Свидетели происшествия призывали пострадавшего не двигаться, чтобы не вызвать повторную агрессию. Автор видео подъехал к зубру на автомобиле и отвлек его, после чего животное отошло, а мужчина смог самостоятельно подняться и уйти.
Очевидец рассказал, что его жена записала весь инцидент с самого начала. Он решил опубликовать запись в качестве предупреждения для других туристов.
"Это дикое животное весом несколько сотен килограммов, и оно может быть очень опасным в случае угрозы", – добавил он.
Ранее спасатели помогли рыбаку, который скрывался от медведицы с медвежонком на мысе Отлогом под Магаданом. По словам мужчины, животные пытались попасть к нему в дом. Однако к моменту прибытия спасателей хищники покинули территорию, а рыбака после эвакуировали в Магадан.