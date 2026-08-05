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05 августа, 17:54

Происшествия

Зубр напал на мужчину в Беловежской пуще

Фото: 123RF.com/jaderlugon

В польской части Беловежской пущи зубр напал на мужчину, который подошел к животному слишком близко. Об этом сообщило агентство "Sputnik Беларусь" со ссылкой на данные из соцсетей.

Инцидент произошел в среду, 5 августа. По словам очевидца, мужчина намеренно спровоцировал животное, войдя в его зону безопасности. Зубр повалил его на землю.

Свидетели происшествия призывали пострадавшего не двигаться, чтобы не вызвать повторную агрессию. Автор видео подъехал к зубру на автомобиле и отвлек его, после чего животное отошло, а мужчина смог самостоятельно подняться и уйти.

Очевидец рассказал, что его жена записала весь инцидент с самого начала. Он решил опубликовать запись в качестве предупреждения для других туристов.

"Это дикое животное весом несколько сотен килограммов, и оно может быть очень опасным в случае угрозы", – добавил он.

Ранее спасатели помогли рыбаку, который скрывался от медведицы с медвежонком на мысе Отлогом под Магаданом. По словам мужчины, животные пытались попасть к нему в дом. Однако к моменту прибытия спасателей хищники покинули территорию, а рыбака после эвакуировали в Магадан.

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