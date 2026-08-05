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05 августа, 22:01

Транспорт

Росстандарт запретил выпуск в обращение ряда грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Фото: ТАСС/АР/Andy Wong

Росстандарт запретил выпуск в обращение некоторых грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за несоответствий требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в результате внеплановых выездных проверок ограничен выпуск грузовых автомобилей Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4.

Причиной стали нарушения обязательных требований, которые представляют опасность для водителей и других участников дорожного движения. Среди них – несоответствия в эффективности тормозной системы, креплении ремней безопасности, оснащении защитными устройствами, рулевом управлении и установке устройства вызова оперативных служб. Также обнаружены документарные нарушения.

Росстандарт выдал официальным представителям изготовителей предписания, согласно которым они должны устранить нарушения у уже эксплуатируемых и еще не проданных транспортных средств. Им необходимо связаться с владельцами автомобилей, подпадающих под отзыв.

Сейчас все представительства сообщили ведомству о приостановке реализации продукции с нарушениями и начали разрабатывать программы мероприятий по предотвращению вреда. Позже их проанализируют и согласуют.

Ранее FAW объявил об отзыве свыше 14 тысяч грузовиков модели CA4180, реализованных с июня 2023 года по июль 2025 года в России. Причиной стало несоответствие транспортных средств ряду правил ООН, включая нормы по тормозным системам, уровню шума и органам управления.

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