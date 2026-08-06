В РФ с 1 сентября изменятся билеты на общественный транспорт

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С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые требования к оформлению билетов на общественный транспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.

Соответствующие изменения в приказ ведомства призваны не только унифицировать внешний вид проездных документов, а сделать их юридически значимым инструментом защиты прав пассажиров.

Речь идет о стандартизации городских, автомобильных и наземных электрических перевозок. Согласно нововведениям, каждый билет должен будет содержать строго определенный набор реквизитов, включая багажную квитанцию, квитанцию на ручную кладь и заказ-наряд для нерегулярных перевозок.

Документ должен будет однозначно подтверждать факт покупки услуги и фиксировать ключевые условия поездки: кто именно и по какому маршруту едет, что входит в стоимость, а также правила провоза багажа.

Также с 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Согласно приказу Минтранса РФ, обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменяется на простую аптечку, укомплектованную медицинскими изделиями. Полностью исключен из перечня обязательных требований и пункт общественного питания.