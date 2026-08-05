Энергетики восстанавливают электроснабжение в Абхазии после аварии на ГЭС

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Специалисты восстанавливают энергоснабжение в Абхазии после отключения из-за системной аварии на ИнгурГЭС. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

В ведомстве уточнили, что подключение абонентов в районах республики производится по мере готовности сети и поступления мощности. Процесс будет идти до полной ликвидации последствий отключения.

Также отмечается, что ИнгурГЭС, расположенная на границе Грузии и Абхазии, остается единственным объектом, который совместно эксплуатируется обеими сторонами после вооруженного конфликта 1992–1993 годов.

Ранее в Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение электроэнергии. Без света остались почти весь Тбилиси, Батуми, поселки Гонио и Квариати, Мцхета, регион Самегрело и некоторые села Душетского муниципалитета. Причиной сбоя также стала аварийная остановка Ингурской ГЭС.