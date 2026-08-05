Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 23:20

Происшествия

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Абхазии после аварии на ГЭС

Фото: depositphotos/chungking

Специалисты восстанавливают энергоснабжение в Абхазии после отключения из-за системной аварии на ИнгурГЭС. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

В ведомстве уточнили, что подключение абонентов в районах республики производится по мере готовности сети и поступления мощности. Процесс будет идти до полной ликвидации последствий отключения.

Также отмечается, что ИнгурГЭС, расположенная на границе Грузии и Абхазии, остается единственным объектом, который совместно эксплуатируется обеими сторонами после вооруженного конфликта 1992–1993 годов.

Ранее в Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение электроэнергии. Без света остались почти весь Тбилиси, Батуми, поселки Гонио и Квариати, Мцхета, регион Самегрело и некоторые села Душетского муниципалитета. Причиной сбоя также стала аварийная остановка Ингурской ГЭС.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика