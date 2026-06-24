Ялта, Алушта и еще 4 района остались без света в Крыму

Фото: 123RF.соm/photoallel

Частичное отключение света произошло в ряде округов и районов Крыма. К этому привели технологические нарушения в электрической сети. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго" в МАХ.

Авария коснулась Симферополя, Ялты, Алушты, а также Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и Красногвардейского районов. Специалисты уже приступили к ремонту. Ожидается, что электроснабжение восстановят в течение суток.

Кроме того, отключения коснулись городских округов Евпатория, Саки и Джанкой, а также Джанкойского и Сакского районов.

О том, что жители некоторых округов и районов Крыма остались без света, стало известно во вторник, 23 июня. Причиной стали нарушения в сетях, которые и привели к отключению электроэнергии.

В Севастополе из-за отсутствия электричества отменены рейсы троллейбусов. Помимо этого, детские сады будут работать в режиме дежурных групп. В штатном режиме продолжают работать учреждения на Северной стороне, Инкермане и Орлином.

