10 августа, 11:45Транспорт
Хуснуллин назвал выражение о двух бедах России непатриотическим
Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru
Выражение "В России две беды: дураки и дороги" является несправедливым, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, он не согласен с тем, что в России глупый народ, поскольку страна находится среди лидеров по числу образованных людей и уровню интеллекта.
Он также добавил, что считает этот лозунг непатриотическим и неправильным.
Ранее Хуснуллин рассказывал, что Россия обсуждает участие КНР в строительстве и финансировании дороги вдоль Каспийского моря. Автомагистраль будет включать в себя не только Россию, Казахстан и Туркменистан, но и выход на Иран с дальнейшим продлением на Афганистан и Пакистан.