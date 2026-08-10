Хуснуллин назвал выражение о двух бедах России непатриотическим

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Выражение "В России две беды: дураки и дороги" является несправедливым, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, он не согласен с тем, что в России глупый народ, поскольку страна находится среди лидеров по числу образованных людей и уровню интеллекта.

Он также добавил, что считает этот лозунг непатриотическим и неправильным.

Ранее Хуснуллин рассказывал, что Россия обсуждает участие КНР в строительстве и финансировании дороги вдоль Каспийского моря. Автомагистраль будет включать в себя не только Россию, Казахстан и Туркменистан, но и выход на Иран с дальнейшим продлением на Афганистан и Пакистан.

