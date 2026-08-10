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10 августа, 15:57

Политика

МИД Болгарии заявил послу Украины о недопустимости инцидентов с дронами ВСУ

Фото: depositphotos/Afotoeu

Глава МИД Болгарии Велислава Петрова провела встречу с послом Украины Олесей Илашчук в связи с проникновением украинского беспилотника в болгарское воздушное пространство в районе Кардама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на болгарское внешнеполитическое ведомство.

Во время беседы с украинским дипломатом Петрова выразила озабоченность Болгарии и уточнила, что любое несанкционированное проникновение в воздушное пространство страны недопустимо. София потребовала от Киева предоставить всю информацию, которая могла бы способствовать выяснению обстоятельств дела.

Петрова отметила, что республике нужно принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Она подчеркнула необходимость прямых и эффективных каналов связи между компетентными органами Болгарии и Украины.

Беспилотник, предварительно идентифицированный как дрон-приманка "Майя", который используется Вооруженными силами Украины, залетел в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии 8 августа и взорвался недалеко от границы. Это произошло рядом с погранпунктом Кардам, пострадавших нет.

После инцидента президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что республика должна стать участником поиска дипломатического решения украинского конфликта.

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