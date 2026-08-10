В Крыму арестован мужчина, обвиняемый в смерти 12-летней девочки

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Житель Джанкойского района Крыма, обвиняемый в гибели 12-летней школьницы, заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

О задержании 64-летнего мужчины стало известно 10 августа. У него во дворе было обнаружено тело девочки.

Выяснилось, что 7 августа мужчина дал девочке бытовой газовый баллончик, не предназначенный для употребления внутрь. После того как школьница вдохнула содержимое, она потеряла сознание и скончалась от острого отравления.

Спустя время злоумышленник оттащил тело подростка на задний двор и вырыл яму для того, чтобы скрыть следы преступления. Довести замысел до конца мужчина не успел, так как к нему прибыли правоохранители, которые разыскивали ребенка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия и о неумышленном причинении смерти. По предварительным данным, мужчина якобы является экс-депутатом района и действующим директором сельского Дома культуры (ДК).

