Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 18:27

Происшествия

В Крыму арестован мужчина, обвиняемый в смерти 12-летней девочки

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Житель Джанкойского района Крыма, обвиняемый в гибели 12-летней школьницы, заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

О задержании 64-летнего мужчины стало известно 10 августа. У него во дворе было обнаружено тело девочки.

Выяснилось, что 7 августа мужчина дал девочке бытовой газовый баллончик, не предназначенный для употребления внутрь. После того как школьница вдохнула содержимое, она потеряла сознание и скончалась от острого отравления.

Спустя время злоумышленник оттащил тело подростка на задний двор и вырыл яму для того, чтобы скрыть следы преступления. Довести замысел до конца мужчина не успел, так как к нему прибыли правоохранители, которые разыскивали ребенка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия и о неумышленном причинении смерти. По предварительным данным, мужчина якобы является экс-депутатом района и действующим директором сельского Дома культуры (ДК).

Читайте также


происшествиярегионы

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика