10 августа, 19:02Экономика
Путин разрешил запуск горно-обогатительного комбината в Бурятии
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината в Бурятии. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского государственного университета.
Предприятие расположено на Ермаковском флюорит-бериллиевом месторождении в Кижингинском районе республики, к востоку от Улан-Удэ. Месторождение имеет стратегическое значение: его продукция необходима для производства авиационной, космической, лазерной и атомной техники.
Ожидаемая мощность рудопереработки комбината составит 30 тысяч тонн. Полностью завершить проект планируется к 2028 году.
Ранее глава государства разрешил запустить новый завод в Татарстане и начать испытания первого отечественного компрессора для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода и компрессора президент назвал еще одним шагом в укреплении технологической независимости страны. Он также поблагодарил Казань за работу на укрепление мировых позиций России.