Путин разрешил запуск горно-обогатительного комбината в Бурятии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината в Бурятии. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского государственного университета.

Предприятие расположено на Ермаковском флюорит-бериллиевом месторождении в Кижингинском районе республики, к востоку от Улан-Удэ. Месторождение имеет стратегическое значение: его продукция необходима для производства авиационной, космической, лазерной и атомной техники.

Ожидаемая мощность рудопереработки комбината составит 30 тысяч тонн. Полностью завершить проект планируется к 2028 году.

Ранее глава государства разрешил запустить новый завод в Татарстане и начать испытания первого отечественного компрессора для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода и компрессора президент назвал еще одним шагом в укреплении технологической независимости страны. Он также поблагодарил Казань за работу на укрепление мировых позиций России.