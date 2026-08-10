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10 августа, 15:18

Политика

Путин призвал прекратить депопуляцию некоторых регионов

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Владимир Путин заявил, что необходимо прекратить депопуляцию некоторых регионов России. Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Бурятию, на встрече с урбанистами, занимающимися развитием городов Дальнего Востока.

"Цель – не просто сократить миграцию, а прекратить депопуляцию некоторых регионов страны. Создать условия жизни нормальные", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что для такой огромной по территории страны, как Россия, нельзя допустить депопуляцию. По его словам, необходимо найти оптимальное, сбалансированное решение, учитывая современные возможности использования технологий, интернета и искусственного интеллекта, а также другие возможности ИТ.

Ранее сообщалось, что суммарный коэффициент рождаемости сельского населения в России стал самым минимальным с 1990 года и по итогам 2025 года составил 1,464. При этом самый высокий коэффициент зафиксировали в Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Тыве, а самый низкий – в Ленинградской области, Севастополе и Мордовии.

Суммарный коэффициент рождаемости всего населения страны в целом составил 1,361, а только городского населения – 1,327.

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