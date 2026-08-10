Минтранс РФ предложил перевести общественный транспорт на регулируемые тарифы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В РФ необходимо перевести транспорт на контрактную систему и регулируемые тарифы. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании президиума Госсовета, которое провел президент Владимир Путин.

Соответствующее предложение Никитин высказал из-за того, что в стране более 40% маршрутов общественного транспорта работают по нерегулируемым тарифам. По словам министра, в связи с финансированием отрасли по остаточному принципу в регионах сложилась ситуация, при которой перевозчик сам устанавливает цену, а льготы и требования к качеству услуги, как правило, отсутствуют.

"Основная цель – получение прибыли, поэтому возникает экономия на качестве и льготах со стороны перевозчиков, выбираются "маршрутки": минимум удобств для пассажиров, оплата только наличными и как следствие – отсутствие контроля, а значит, претензии граждан к расписанию, времени работы и безопасности поездок", – цитирует Никитина ТАСС.

Он добавил, что порядка 40% маршрутов работает по такой системе, а в некоторых регионах этот показатель достигает почти 100%. Решением проблемы глава Минтранса назвал переход на контрактную систему с регулируемыми тарифами. В этом случае заказчик в лице региона или города будет определять параметры движения – регулярность, время работы и классы транспортных средств.

Кроме того, Никитин предложил заменить субсидии на обновление подвижного состава на "транспортное меню" – выборочные меры поддержки в зависимости от нужд конкретного региона. Средства можно будет направлять на софинансирование транспортных контрактов, модернизацию инфраструктуры или закупку техники.

По его мнению, это позволит быстро реагировать на проблемы граждан, которые вызывают у них обеспокоенность. Кроме того, подход поспособствует росту доли маршрутов по регулируемым тарифам.

Между тем с 1 сентября в стране вступят в силу новые требования к оформлению билетов на общественный транспорт. Изменения призваны не только унифицировать внешний вид проездных документов, а сделать их юридически значимым инструментом защиты прав пассажиров. Речь идет о стандартизации городских, автомобильных и наземных электрических перевозок.