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Происшествия

Wildberries провел эвакуацию на логистических объектах в Воронежской области

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Эвакуация сотрудников произошла на логистических объектах маркетплейса Wildberries в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

"Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности", – говорится в сообщении компании.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось, что Wildberries будет упаковывать товары продавцов, чей бизнес пострадал от атак БПЛА на логистические центры. Маркетплейс тестирует новую услугу "Фулфилмент в СЦ" для предпринимателей, которые работают по модели FBS (продажи со склада продавца).

В свою очередь, Центробанк России призвал финансовые организации поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал во время террористических актов. Претендовать на пересмотр условий по действующим займам и кредитам смогут представители малого и среднего предпринимательства, которые пострадали в результате атак на территории логистических комплексов, а также складских, производственных, офисных, торговых и иных помещений.

Минэкономразвития РФ прорабатывает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ

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