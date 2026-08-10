В Wildberries опровергли слухи о продаже сгоревших товаров на AliExpress

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В объединенной компании Wildberries и Russ опровергли информацию о появлении на AliExpress в продаже товаров со сгоревших складов, а также сведения о массовом закрытии пунктов выдачи заказов в регионах России. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

"На самом деле это на 100% несоответствующая действительности информация и очередной элемент информационной атаки, направленной на нагнетание обстановки", – заявили в компании.

В RWB пояснили, что товары, находившиеся на логистических объектах, которые пострадали в результате атак, не могут быть доступны для заказа. Такие позиции оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных системах.

Что касается пунктов выдачи, в компании заверили, что не фиксируют снижения числа заказов или всплеска закрытий ПВЗ по итогам июля 2026 года. В настоящее время сеть Wildberries насчитывает 98 тысяч точек – это на 13% больше, чем годом ранее.

Кроме того, отметили в RWB, количество заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ за последнее время выросло почти в два раза. Это, по мнению компании, свидетельствует о сохраняющемся интересе предпринимателей к этому бизнесу.

Ранее стало известно, что Wildberries начнет упаковывать товары продавцов, чей бизнес пострадал от атак БПЛА на логистические центры маркетплейса. Предприниматели будут собирать заказы, оформлять поставку и привозить ее в сортировочные центры. Далее Wildberries сам дополнительно упакует товары и нанесет на них стикеры.