Большинство товаров на складе Wildberries в Свердловской области не пострадало

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Большинство товаров на логистическом объекте Wildberries в Свердловской области не пострадало при атаке БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Там уточнили, что очаги возгорания уже локализованы.

"Благодаря оперативным действиям профильных служб очаги возгорания на логистическом объекте в Свердловской области локализованы. На месте продолжают работу оперативные службы", – отметила компания.

Логистический объект Wildberries загорелся после атаки БПЛА в Екатеринбурге в ночь на 7 августа. Всего со склада эвакуировали 800 человек. В результате никто не пострадал. Прием поставок ограничен и перенаправлен на другие объекты.

Губернатор региона Денис Паслер уточнил, что в ходе отражения атаки было ликвидировано восемь БПЛА. Обломки трех аппаратов упали на крышу логистического комплекса.

