Четыре человека погибли в результате ДТП на Урале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два легковых автомобиля столкнулись в Заречном округе Свердловской области. В результате погибли четыре человека и один пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Авария произошла на 10-м километре трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Для ликвидации ее последствий на месте работают 11 человек и 5 единиц техники, в том числе 3 человека и 1 машина МЧС.

Ранее один человек погиб, восемь пострадали при столкновении машины скорой помощи Ford с легковым автомобилем Hyundai Solaris в Пензе. Пятерых травмированных госпитализировали. ДТП случилось на улице Мира.

Погибшей в аварии оказалась пассажирка легковушки 2001 года рождения, она получила несовместимые с жизнью травмы и умерла в больнице.

