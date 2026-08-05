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05 августа, 12:44

Происшествия

Мужчина, по вине которого в ДТП в Подмосковье погиб годовалый сын, пойдет под суд

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель ребенка, направлено в Домодедовский городской суд Московской области, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в марте на трассе М-4 "Дон" водитель иномарки не учел погодные условия. В тот день шел снегопад, дорога была мокрой. Мужчина выехал на обочину и врезался во фронтальный погрузчик, который убирал снег.

В салоне легковушки находилась жена обвиняемого, не пристегнутая ремнем безопасности, с годовалым сыном на руках. В результате аварии ребенок погиб, женщина получила тяжелые травмы.

Водитель обвиняется по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека". Теперь уголовное дело направили в суд, чтобы рассмотреть по существу.

Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Дагестане погибли три человека. ДТП произошло на трассе Хасавюрт – Бамматюрт. Здесь столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Приора". После удара последний автомобиль загорелся. Кроме того, пострадали три человек, включая двоих детей. Их госпитализировали.

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