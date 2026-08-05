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05 августа, 19:08

Технологии

Основатель кафе на балконе в Москве создал первый в мире аэростат для доставки пирогов

Фото: 123RF.com/nestea06

Выпускник МИФИ, основатель кафе на балконе жилого дома Петр Мартюк создал первый в мире аэростат для доставки пирогов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу университета.

Чтобы поднять пирог вместе с коробкой и корзиной, нужен воздушный шар диаметром 90 сантиметров, наполненный газом с плотностью меньшей, чем плотность окружающего воздуха. Расчеты помог выполнить директор студенческого офиса, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии НИЯУ МИФИ Алексей Егоров.

По словам Мартюка, идея необычной доставки появилась после закрытия кафе в Москве, где заказы спускали с балкона на веревке. Летом он запустил поп-ап-проект – кафе "Балканы" на балконе своей квартиры на пятом этаже жилого дома на Ленинградском проспекте. Заказы принимались по СМС, еду спускали во двор. Кафе проработало около месяца и закрылось из-за жалоб соседей на шум и толпы.

Аэростат уже изготовлен и прошел испытания. В середине августа автор проекта планирует отправлять на нем пироги с вишней всем желающим. Точную дату запуска и адрес площадки он обещает сообщить позже.

Мартюк окончил МИФИ по специальности "Физика твердого состояния вещества", продолжив династию инженеров-физиков. После выпуска он занялся креативными индустриями. Сейчас он разрабатывает креативные концепции и стратегии для брендов и агентств.

Ранее в Китае разработали первый беспилотник, конструкция которого на 25% выполнена из бамбуковых композитов. Испытательный полет прошел в Тяньцзине в начале 2026 года. Аппарат оснащен поворотными винтами и может взлетать и приземляться вертикально. Размах крыла превышает 2,5 метра, при этом масса составляет около 7 килограммов.

Кафе в квартире на Ленинградском проспекте закрылось из-за жалоб соседей

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