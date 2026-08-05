В Уфе возбудили дело после смерти девушки, которой три раза вызывали скорую

Фото: 123RF.com/fotodrobik

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту смерти 18-летней девушки, которую госпитализировали только после третьего вызова скорой помощи. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Башкирии.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По информации следователей, инцидент произошел в июле. Пациентка умерла после того, как была доставлена в больницу. Ее мать несколько раз вызывала медиков, однако девушку госпитализировали только после третьего вызова.

В ходе расследования правоохранители проведут необходимые мероприятия, в том числе оценку качества оказания медицинской помощи.

Ранее в Великобритании хирург во время операции на кишечнике соединил неправильные участки внутренних органов пациента, что едва не привело к его гибели. При этом семье мужчины врач заявил, что "все прошло хорошо". По итогам разбирательства его лишили права заниматься медицинской практикой.

