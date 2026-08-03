Юрист Георгиева объяснила, как вернуть захваченную соседом территорию дачи

Конфликты из-за границ участков – нередкая история для дачников, напомнили юристы. Одни соседи не против добавить к своей земле пару лишних метров, "незаметно" передвинув забор, а другие – захватив часть общей дороги. Как бороться с соседом-нарушителем, разбиралась Москва 24.

Земельные споры

Большое количество территориальных конфликтов из-за границ земельных участков фиксируется в Московской области на дачных поселках и в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Граждане на протяжении многих лет ведут споры, устраивают судебные разбирательства и создают невыносимые условия для жизни соседей.

При этом, хотя обе стороны конфликта имеют собственные аргументы, доказывая, что их участки находятся в законных границах, имеющиеся документы иногда содержат взаимные противоречия. Причем подобная ситуация является стандартной для среднестатистического СНТ, сообщил телеканал Москва 24.

Например, житель одного из них, Александр Гоменюк, рассказал журанлистам, что его участок находится на территории так называемого "предгорья", поскольку в СНТ нет ровных земель. А значит, любая разъездная дорога там очень важна.





Александр Гоменюк житель СНТ Но у нас есть некоторые собственники, которые к этому относятся скептически, лишь бы у них было побольше метров участка. Они захватили дорогу, которая соединяет, скажем, одну с другой. И два года назад к нам приехала скорая помощь, пыталась выехать отсюда с больным мужчиной. Полтора часа мы ее выталкивали, посыпали снегом, потому что не было разгона. Человек потом скончался, то есть не смогли своевременно оказать медицинскую помощь.

Местный житель добавил, что также возникали проблемы с подъездом к горящей постройке, и снова по причине захваченной земли спасти здание не удалось, уверен он.

Однако соседи Александра с ним согласны не во всем. По их словам, мужчина сам захватил часть дороги, а затем перепродал землю, скрыв от нового владельца, что границы участка спорные. В итоге конфликт между соседями длится долгие годы, а вопрос никак не решается, подчеркнули журналисты.

Все по закону

Юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева отметила в разговоре с Москвой 24, что спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков.

"Например, в старых сведениях могут быть неточности. Если раньше информация считалась достоверной, то в настоящее время люди начинают делать межевание (точное определение границ, формы и площади с закреплением координат в официальных документах. – Прим. ред.), в результате чего находят ошибки. В том числе одна земля может быть наложена на другую, а граница проходит там, где уже есть постройка", – объяснила юрист.



В этом вопросе играют роль либо фактически сложившиеся отношения между соседями, либо кадастровая или реестровая ошибка (человеческий фактор или технические неполадки), отметила эксперт.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Например, люди меняют забор, но не всегда ставят его в том же месте – отступают, забирают тем самым часть территории у другого собственника или, наоборот, уменьшают свой участок. Иногда занимают дороги или муниципальные земли. Предположим, земля брошена, сосед ставит забор, никто требований не предъявляет, он межует, добавляет себе. Но по факту она не является его собственностью, ее нужно оформлять, чтобы иметь законное право.

Иногда проблема кроется и в неправильно оформленных подъездных путях.

"Реальный пример: люди купили участок, а между ним и соседским был проезд к оврагу. Со временем никто туда не ходил, и соседи договорились совместно облагородить проезд. Поставили заборы и пользовались этой частью долгое время: разбили огороды, посадили деревья. Со временем один сосед оформил участок и забрал весь проезд", – отметила юрист.

По словам Георгиевой, нарушения, которые касаются принадлежности территорий, нередко связаны с тем, что соседи не знают, как правильно зафиксировать границы территорий при межевании.

"Например, люди думают, что акт согласования с председателем товарищества – это все, что нужно. Однако человек из СНТ не имеет права устанавливать координаты, это делает кадастровый инженер. Без него акт, оформленный председателем, не имеет юридической силы", – отметила эксперт.

При этом владелец участка, который проводит межевание, должен известить соседа о границах своей территории. И, если тот не подписал акт согласия, но и не выразил при этом собственнику возражений, этот факт расценивается как одобрение изменений. Если же возражения есть, они должны быть приложены к межевому плану.

"Если изначально их не было, но они появились в дальнейшем, споры решаются в суде", – подчеркнула Георгиева.

В поисках документов

При земельных конфликтах между соседями исследуют не только выписку Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), но и правоустанавливающие документы: они показывают, как и когда участок был получен.

Для регулировки споров нужен межевой план, чтобы потом не было проблем с постройками, если они расположены на соседском участке или нарушают отступы от границы. При судебном разбирательстве учитывают также старые планы, фактическое пользование: где стоят заборы, местоположение столбов и архивные документы, результаты кадастровых работ. Поэтому лучше обращаться к судебной землеустроительной экспертизе, которая исследует все документы в комплексе.



Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов В целом урегулировать споры между владельцами участков можно без суда, это и дешевле, и полезнее для соседей, так как их отношения не портятся. Если обнаружена ошибка, нужно прийти к соседу и предложить все выяснить. Также нужно сделать актуальные документы: получить выписку из ЕГРН на свой и смежный участки, собрать правоустанавливающие документы, старые межевые или технические планы, схему расположения земли. Что-то можно запросить в архиве. Если межевание проводилось давно, это тоже учитывается. Еще стоит запросить протоколы общих собраний СНТ, если они касаются дорог, проездов и общего имущества.

При этом использовать публичную карту бесполезно, она не даст точного ответа: по изображению можно найти участок, но границы с точностью определить не получится, отметила эксперт.

Георгиева добавила: после того как стороны собрали документы, нужно пригласить кадастрового инженера, который определит координаты границ участков с помощью современного оборудования – лазеров. Раньше специалисты использовали специальные линейки, поэтому были погрешности.

"Если все понимают, что границы нарушены, но договариваются оставить территории такими, какие они есть, устного ответа недостаточно, потому что участки могут быть проданы, подарены, переданы по наследству. Новый собственник имеет право не согласиться с этим. Поэтому все нужно фиксировать документально: оформлять акт согласования границ и межевой план, вносить уточненные сведения в ЕГРН", – предупредила специалист.



Однако если захвачена муниципальная земля или дорога, то нужно получить согласие муниципалитета или СНТ. Самовольно присоединять чужую территорию нельзя, это нарушает права собственников.



При этом, если сосед "зверствует" (ломает забор, вторгается на чужую территорию) в попытках отвоевать свои границы, этот факт может быть расценен как ущерб имуществу (167 УК РФ).





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Когда спор не решается, нужно идти в суд и заявлять требование о сносе забора. Самостоятельно ломать нельзя. Если сосед не сносит ограждения, истец обращается к приставам, а те – в специализированную организацию для демонтажа.

Если соседи угрожают физической расправой, дерутся, повреждают имущество, заборы, автомобили, все нужно фиксировать на фото и видео и обращаться в полицию и суд, заключила Георгиева.