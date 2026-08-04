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04 августа, 13:08

Происшествия

4 ребенка погибли от атак ВСУ под Геленджиком

Фото: телеграм-канал "Алексей Богодистов Глава муниципального образования"

Число погибших детей от атаки ВСУ под Геленджиком увеличилось до 4, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" в "Сенеже".

"Страшная трагедия. Агрессия Украины", – подчеркнула она.

По словам Львова-Белова, сейчас в больнице находятся трое детей. Одного из них прооперировали, двух других обследуют, у них зафиксированы осколочные ранения.

Обломки беспилотника упали в Архипо-Осиповке утром 3 августа. В больницы был доставлен 21 человек, большая часть пострадавших получила минно-взрывные травмы. Всего в результате случившегося пострадали 58 человек, включая 12 детей.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в краевые больницы Краснодара перевезли 19 пострадавших, в том числе 3 детей. В больнице Новороссийска проходят лечение еще двое, а остальным 37 оказали помощь амбулаторно.

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