Путин и Лула да Силва обсудили конфликт на Украине

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Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский конфликт. Российский лидер поблагодарил бразильского коллегу за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования.

В Кремле отметили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки Москва и Бразилиа придерживаются совпадающих или близких подходов. Лидеры договорились продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов.

Кроме того, Путин и Лула да Силва обсудили развитие двусторонних отношений. Особое внимание было уделено расширению и диверсификации взаимной торговли, в том числе с учетом итогов заседания Российско-бразильской комиссии высокого уровня, которое прошло в Бразилиа в начале 2026 года.

Ранее СМИ писали, что Киев отверг предложенный американским лидером Дональдом Трампом мирный план, состоящий из 28 пунктов, и потребовал более выгодных условий. Журналисты отмечали, что Украина рассчитывает добиться новых условий для прекращения боевых действий с учетом изменения ситуации на фронте и не рассматривает встречу с Россией для урегулирования.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Россия адаптировалась к условиям спецоперации и может себе позволить продолжать боевые действия.