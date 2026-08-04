Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 18:02

Политика

Путин и Лула да Силва обсудили конфликт на Украине

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский конфликт. Российский лидер поблагодарил бразильского коллегу за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования.

В Кремле отметили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки Москва и Бразилиа придерживаются совпадающих или близких подходов. Лидеры договорились продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов.

Кроме того, Путин и Лула да Силва обсудили развитие двусторонних отношений. Особое внимание было уделено расширению и диверсификации взаимной торговли, в том числе с учетом итогов заседания Российско-бразильской комиссии высокого уровня, которое прошло в Бразилиа в начале 2026 года.

Ранее СМИ писали, что Киев отверг предложенный американским лидером Дональдом Трампом мирный план, состоящий из 28 пунктов, и потребовал более выгодных условий. Журналисты отмечали, что Украина рассчитывает добиться новых условий для прекращения боевых действий с учетом изменения ситуации на фронте и не рассматривает встречу с Россией для урегулирования.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Россия адаптировалась к условиям спецоперации и может себе позволить продолжать боевые действия.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика