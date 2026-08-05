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05 августа, 05:17

Шоу-бизнес

Заочно осужденный блогер Гасанов хотел бы вернуться в Россию

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Блогер Гусейн Гасанов, заочно приговоренный к четырем годам лишения свободы за легализацию 68 миллионов рублей, намерен вернуться на родину. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Дмитрий Козяйкин.

По словам защитника, Гасанов хотел бы снова жить в России и заниматься своей деятельностью, поскольку родился здесь и провел всю жизнь, а отсутствует в стране лишь последние полтора года. При этом адвокат отметил, что возвращению блогера препятствуют некие "определенные события".

Ранее суд в Москве вынес решение о заочном заключении Гасанова в колонию на четыре года. Следствие установило, что он отмыл 68 миллионов рублей, приобретя на эти средства апартаменты в комплексе "Москва-Сити".

Помимо тюремного срока, суд постановил конфисковать недвижимость блогера в пользу государства и назначил ему штраф в размере 1 миллиона рублей. В настоящее время Гасанов объявлен в международный розыск.

Осужденный за отмывание денег блогер Гасанов подаст апелляцию на приговор

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