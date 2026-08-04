Блогер Гасанов заочно приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей

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Блогер Гусейн Гасанов заочно приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он признан виновным по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, который находится в розыске.

Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 2 года. Незаконно полученное имущество обращено в доход государства.

Расследование уголовного дела в отношении Гасанова было завершено в январе текущего года. Следствие выяснило, что в период с 2019 по 2021 год блогер, осуществлявший предпринимательскую деятельность, уклонился от уплаты налогов более чем на 170 миллионов рублей.

Для легализации незаконно полученных средств он использовал финансовые операции и сделки с недвижимостью на сумму свыше 68 миллионов рублей. В частности, Гасанов приобрел коммерческое помещение в 1-м Красногвардейском проезде в Москве.

В ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы обвинение запрашивало для Гасанова 6 лет лишения свободы и штраф в размере 155,6 миллиона рублей. Данная сумма, как поясняли в прокуратуре, равна доходу фигуранта за 3 года.