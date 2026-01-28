Завершено расследование дела блогера Гасанова, обвиняемого в отмывании денег

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Завершено расследование уголовного дела блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным следствия, Гасанов, действуя как индивидуальный предприниматель, не уплатил в бюджет РФ налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Для легализации этих средств он провел финансовые операции и оформил договор купли-продажи недвижимости на 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей.

Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Также ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Гасанов объявлен в розыск.

Дело направлено в надзорное ведомство Южного административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее суд продлил арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Его задержали 23 августа 2025 года. По данным следствия, он публиковал кадры с негативными высказываниями.

Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.