Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 11:54

Шоу-бизнес

Завершено расследование дела блогера Гасанова, обвиняемого в отмывании денег

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Завершено расследование уголовного дела блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным следствия, Гасанов, действуя как индивидуальный предприниматель, не уплатил в бюджет РФ налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Для легализации этих средств он провел финансовые операции и оформил договор купли-продажи недвижимости на 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей.

Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Также ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Гасанов объявлен в розыск.

Дело направлено в надзорное ведомство Южного административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее суд продлил арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Его задержали 23 августа 2025 года. По данным следствия, он публиковал кадры с негативными высказываниями.

Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.

Читайте также


шоу-бизнесгород

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика