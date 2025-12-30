Суд продлил арест блогеру Маркаряну

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Согласно постановлению суда, блогер будет находиться под стражей до 22 февраля 2026 года.

Маркаряна задержали 23 августа. По данным следствия, он публиковал кадры с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества. Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.

В ноябре Невский районный суд Санкт-Петербурга предписал Маркаряну выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Согласно материалам дела, блогер опубликовал видео, в котором рассказал о свойствах определенного психотропного вещества, описывая его как стимулятор физической и умственной активности.