Пожар в здании общежития МГТУ "Станкин" в Москве локализован

Фото: Москва 24

Возгорание, которое произошло в общежитии Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" в Тверском районе Москвы, локализовано. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник.

Огонь охватил 40 квадратных метров.

О возгорании в здании в Вадковском переулке стало известно вечером 24 февраля. Открытое горение фиксировалось на уровне 14-го этажа. Людей эвакуировали.

Ранее пожар произошел в автосервисе в Балашихе. Горела мансарда, которая позднее обрушилась на площади 700 квадратных метров.

Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 1 150 "квадратов", а позднее – ликвидировать. В тушении пожара были задействованы 32 огнеборца и 11 единиц техники. В результате никто не пострадал.