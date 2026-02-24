Мужчины продают кружки, плиткорез и подзорную трубу после Дня защитника Отечества

Масса объявлений о продаже ненужных подарков традиционно появилась в Сети после 23 февраля. Что и почему вошло в число неудачных презентов, выяснила Москва 24.

Тяжелый люкс и просроченный уход

1 из 3

Мужчины начали продавать на онлайн-платформах неподошедшие подарки сразу после окончания Дня защитника Отечества. Причем чаще остальных невостребованными оказывались ненужные парфюмы, гели для душа и "джентельменские наборы" с ежедневниками. Однако есть и нестандартные предложения.

Например, один мужчина выставил на продажу зрительную трубу. За 14 000 тысяч рублей будущий обладатель получит прибор, который поможет наблюдать за звездами, а также защитные крышки к нему. В комплект также вошли настольный штатив, мягкий чехол для переноски и специальный фиксатор для смартфона.



автор объявления Подарили на 23 февраля, состояние отличное. Вещь крутая, качественная оптика в добротном корпусе, нo мне для хобби не пригодилась.

И если одни отказываются от подарков из-за ненадобности, другие, наоборот, искренне хотят найти нового владельца – ровно с таким посылом еще один пользователь выставил на продажу старый плиткорез.

"Надежная модель, отдам за 51 999. Плиткорез за свои деньги топ <...>. Супруга подарила на 23 февраля новую модель, заберите этот, душа болит", – поделился переживаниями пользователь.

Однако среди подобных объявлений нередко встречаются и классические подарки из "традиционного набора". В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа. Одни выставляют цену уходового средства за 350 рублей, а другие за такую же стоимость готовы избавиться от целого подарочного набора с сомнительным сроком годности, причем с прошлого праздника.



автор объявления Для бережного ухода зa кожей после бритья: гель, – 75 миллилитров и бальзам, – 50 миллилитров. Набор абсолютно новый, не вскрывался, срок годности указан до 2025 года. Просто подарили, но нe пригодилось – убрали в шкаф и забыли.

Что касается парфюмерии, то ее можно найти в самых разных вариациях, начиная от бюджетных объявлений, заканчивая люксовыми образцами. Главный мотив продажи – неподходящий аромат. Например, один из мужчин предлагает приобрести духи за 450 рублей именно по этой причине.

1 из 3

"Новые, вручили на 23 февраля. Не подошли, заберите", – указано в описании.

В свою очередь, житель ЦАО также выставил на продажу парфюм, но уже по более высокой цене.

"Новый, запечатанный, цена 7 000 тысяч рублей. Подарили на 23 февраля. Но аромат вообще не мой, вот и продаю", – объяснил он.

Иногда среди продавцов встречаются и женщины. Например, москвичка опубликовала объявление, где предлагает духи, которые не подошли ее супругу.

"Без одного пшика, подарила мужу на 23 февраля, не понравились. Покупались 23 февраля (сегодня) – 100% оригинал (могу предоставить подтверждение – чек в истории покупок). Цена 17 000, на 5 000 дешевле, чем в магазине!!!!" – отметила продавец.

Техника и "джентльменские наборы"

1 из 3

Гаджеты и техника – еще одна популярная категория подарков, правда, от нее избавляются не так часто. Например, один из продавцов предлагает смартфон, цена которого – 37 000 рублей со скидкой.



автор объявления Новый телефон, 128 гигабайтов. Преподнесли ко Дню защитника Отечества, оказался не нужен. Пломбы не сорваны.

Кроме того, продают и повербанки, причем устройство 10000 mAh можно купить за 500 рублей, а USB-флешки чуть дороже – от 546 рублей.

Наличие у получателя точно такой же или похожей вещи – еще одна причина перепродажи презентов, причем в некоторых случаях устройство было в использовании, пусть и недолго.

"Подарили наушники на 23 февраля, а у меня уже есть основные, пользовался ими один раз, и то для теста. Микрофон громкий, звук хороший и качественный. Все документы и гарантия имеются", – указал в описании один из продавцов.

Посуда, канцелярия и бесполезные вещи – финальная категория ненужных подарков для мужчин. В случае когда получатель не может найти применение презенту, на продажу уходят даже именные позиции. Например, житель СВАО решил выставить кружку с надписью: "С Днем защитника Отечества, Михаил".



продавец Термостакан с вставкой объемом 450 миллилитров. Пластиковый. Сколько будет держать тепло нe знаю, потому что не пользовался ни разу, подарили на 23 февраля. Изначально выставил за 300, теперь отдаю за 180.

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы. Один из мужчин готов расстаться с подарком за 1 081 рубль, добавляя, что презент универсален: подойдет как на 23 февраля, так и на предстоящее 8 Марта.