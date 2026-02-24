Мужчины продают кружки, плиткорез и подзорную трубу после Дня защитника Отечества

Масса объявлений о продаже ненужных подарков традиционно появилась в Сети после 23 февраля. Что и почему вошло в число неудачных презентов, выяснила Москва 24.
Тяжелый люкс и просроченный уход
Мужчины начали продавать на онлайн-платформах неподошедшие подарки сразу после окончания Дня защитника Отечества. Причем чаще остальных невостребованными оказывались ненужные парфюмы, гели для душа и "джентельменские наборы" с ежедневниками. Однако есть и нестандартные предложения.
Например, один мужчина выставил на продажу зрительную трубу. За 14 000 тысяч рублей будущий обладатель получит прибор, который поможет наблюдать за звездами, а также защитные крышки к нему. В комплект также вошли настольный штатив, мягкий чехол для переноски и специальный фиксатор для смартфона.
И если одни отказываются от подарков из-за ненадобности, другие, наоборот, искренне хотят найти нового владельца – ровно с таким посылом еще один пользователь выставил на продажу старый плиткорез.
"Надежная модель, отдам за 51 999. Плиткорез за свои деньги топ <...>. Супруга подарила на 23 февраля новую модель, заберите этот, душа болит", – поделился переживаниями пользователь.
Однако среди подобных объявлений нередко встречаются и классические подарки из "традиционного набора". В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа. Одни выставляют цену уходового средства за 350 рублей, а другие за такую же стоимость готовы избавиться от целого подарочного набора с сомнительным сроком годности, причем с прошлого праздника.
Что касается парфюмерии, то ее можно найти в самых разных вариациях, начиная от бюджетных объявлений, заканчивая люксовыми образцами. Главный мотив продажи – неподходящий аромат. Например, один из мужчин предлагает приобрести духи за 450 рублей именно по этой причине.
"Новые, вручили на 23 февраля. Не подошли, заберите", – указано в описании.
В свою очередь, житель ЦАО также выставил на продажу парфюм, но уже по более высокой цене.
"Новый, запечатанный, цена 7 000 тысяч рублей. Подарили на 23 февраля. Но аромат вообще не мой, вот и продаю", – объяснил он.
Иногда среди продавцов встречаются и женщины. Например, москвичка опубликовала объявление, где предлагает духи, которые не подошли ее супругу.
"Без одного пшика, подарила мужу на 23 февраля, не понравились. Покупались 23 февраля (сегодня) – 100% оригинал (могу предоставить подтверждение – чек в истории покупок). Цена 17 000, на 5 000 дешевле, чем в магазине!!!!" – отметила продавец.
Техника и "джентльменские наборы"
Гаджеты и техника – еще одна популярная категория подарков, правда, от нее избавляются не так часто. Например, один из продавцов предлагает смартфон, цена которого – 37 000 рублей со скидкой.
Кроме того, продают и повербанки, причем устройство 10000 mAh можно купить за 500 рублей, а USB-флешки чуть дороже – от 546 рублей.
Наличие у получателя точно такой же или похожей вещи – еще одна причина перепродажи презентов, причем в некоторых случаях устройство было в использовании, пусть и недолго.
"Подарили наушники на 23 февраля, а у меня уже есть основные, пользовался ими один раз, и то для теста. Микрофон громкий, звук хороший и качественный. Все документы и гарантия имеются", – указал в описании один из продавцов.
Посуда, канцелярия и бесполезные вещи – финальная категория ненужных подарков для мужчин. В случае когда получатель не может найти применение презенту, на продажу уходят даже именные позиции. Например, житель СВАО решил выставить кружку с надписью: "С Днем защитника Отечества, Михаил".
Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы. Один из мужчин готов расстаться с подарком за 1 081 рубль, добавляя, что презент универсален: подойдет как на 23 февраля, так и на предстоящее 8 Марта.