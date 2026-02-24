Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 16:52

Общество
Главная / Истории /

Мужчины продают кружки, плиткорез и подзорную трубу после Дня защитника Отечества

"Подарили на 23 февраля, состояние отличное": что продают россияне после праздников

Масса объявлений о продаже ненужных подарков традиционно появилась в Сети после 23 февраля. Что и почему вошло в число неудачных презентов, выяснила Москва 24.

Тяжелый люкс и просроченный уход

1 из 3

Мужчины начали продавать на онлайн-платформах неподошедшие подарки сразу после окончания Дня защитника Отечества. Причем чаще остальных невостребованными оказывались ненужные парфюмы, гели для душа и "джентельменские наборы" с ежедневниками. Однако есть и нестандартные предложения.

Например, один мужчина выставил на продажу зрительную трубу. За 14 000 тысяч рублей будущий обладатель получит прибор, который поможет наблюдать за звездами, а также защитные крышки к нему. В комплект также вошли настольный штатив, мягкий чехол для переноски и специальный фиксатор для смартфона.

Подарили на 23 февраля, состояние отличное. Вещь крутая, качественная оптика в добротном корпусе, нo мне для хобби не пригодилась.
автор объявления

И если одни отказываются от подарков из-за ненадобности, другие, наоборот, искренне хотят найти нового владельца – ровно с таким посылом еще один пользователь выставил на продажу старый плиткорез.

"Надежная модель, отдам за 51 999. Плиткорез за свои деньги топ <...>. Супруга подарила на 23 февраля новую модель, заберите этот, душа болит", – поделился переживаниями пользователь.

Однако среди подобных объявлений нередко встречаются и классические подарки из "традиционного набора". В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа. Одни выставляют цену уходового средства за 350 рублей, а другие за такую же стоимость готовы избавиться от целого подарочного набора с сомнительным сроком годности, причем с прошлого праздника.

Для бережного ухода зa кожей после бритья: гель, – 75 миллилитров и бальзам, – 50 миллилитров. Набор абсолютно новый, не вскрывался, срок годности указан до 2025 года. Просто подарили, но нe пригодилось – убрали в шкаф и забыли.
автор объявления

Что касается парфюмерии, то ее можно найти в самых разных вариациях, начиная от бюджетных объявлений, заканчивая люксовыми образцами. Главный мотив продажи – неподходящий аромат. Например, один из мужчин предлагает приобрести духи за 450 рублей именно по этой причине.

1 из 3

"Новые, вручили на 23 февраля. Не подошли, заберите", – указано в описании.

В свою очередь, житель ЦАО также выставил на продажу парфюм, но уже по более высокой цене.

"Новый, запечатанный, цена 7 000 тысяч рублей. Подарили на 23 февраля. Но аромат вообще не мой, вот и продаю", – объяснил он.

Иногда среди продавцов встречаются и женщины. Например, москвичка опубликовала объявление, где предлагает духи, которые не подошли ее супругу.

"Без одного пшика, подарила мужу на 23 февраля, не понравились. Покупались 23 февраля (сегодня) – 100% оригинал (могу предоставить подтверждение – чек в истории покупок). Цена 17 000, на 5 000 дешевле, чем в магазине!!!!" – отметила продавец.

Техника и "джентльменские наборы"

1 из 3

Гаджеты и техника – еще одна популярная категория подарков, правда, от нее избавляются не так часто. Например, один из продавцов предлагает смартфон, цена которого – 37 000 рублей со скидкой.

Новый телефон, 128 гигабайтов. Преподнесли ко Дню защитника Отечества, оказался не нужен. Пломбы не сорваны.
автор объявления

Кроме того, продают и повербанки, причем устройство 10000 mAh можно купить за 500 рублей, а USB-флешки чуть дороже – от 546 рублей.

Наличие у получателя точно такой же или похожей вещи – еще одна причина перепродажи презентов, причем в некоторых случаях устройство было в использовании, пусть и недолго.

"Подарили наушники на 23 февраля, а у меня уже есть основные, пользовался ими один раз, и то для теста. Микрофон громкий, звук хороший и качественный. Все документы и гарантия имеются", – указал в описании один из продавцов.

Посуда, канцелярия и бесполезные вещи – финальная категория ненужных подарков для мужчин. В случае когда получатель не может найти применение презенту, на продажу уходят даже именные позиции. Например, житель СВАО решил выставить кружку с надписью: "С Днем защитника Отечества, Михаил".

Термостакан с вставкой объемом 450 миллилитров. Пластиковый. Сколько будет держать тепло нe знаю, потому что не пользовался ни разу, подарили на 23 февраля. Изначально выставил за 300, теперь отдаю за 180.
продавец

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы. Один из мужчин готов расстаться с подарком за 1 081 рубль, добавляя, что презент универсален: подойдет как на 23 февраля, так и на предстоящее 8 Марта.

Читайте также


обществоистории

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика