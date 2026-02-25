Психолог Шпагина: мошенники используют образ "одинокого романтика" для выманивания денег

Фото: 123RF.com/cheschhh

Мошенники все чаще строят схемы вокруг образа "одинокого романтика" для выманивания денег у россиян. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

По задумке злоумышленников, жертва должна вовлечься в переписку с "идеальным незнакомцем", который изначально уверяет собеседника, что ему нужны только любовь и внимание. Со временем мошенник просит крупную сумму – обычно от 20 до 100 тысяч рублей под предлогом покупки билета на встречу.

Психолог объяснила, что такие схемы срабатывают на глубочайшей потребности человека быть любимым и нужным. Сначала идет этап "обезоруживания", когда фраза "Мне не нужны твои деньги, а нужен только ты" снимает критическое мышление и запускает эмоциональную привязанность. Затем возникает ощущение невозможности отступить и просьба о деньгах превращает переписку в ловушку, где признать обман крайне тяжело.

"Даже зная о тысячах аналогичных случаев, человек верит: "Это с другими, а у меня особенная история, уникальная связь", – отметила Шпагина.

По ее словам, мошенники тщательно подстраивают сценарий под личные мечты и травмы жертвы, усиливая эффект "избранности" и удерживая эмоциональный контроль.

