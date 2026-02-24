Эксперт Игнатов: подорвавшего машину ДПС в Москве мужчину могли вести по камере

Уголовное дело возбуждено по факту подрыва автомобиля ДПС, который произошел у Савеловского вокзала в Москве. По официальным данным, преступление совершил неизвестный мужчина, который скончался на месте. Все подробности случившегося – в материале Москвы 24.
Подошел к машине
Взрыв автомобиля ДПС произошел около Савеловского вокзала в Москве в ночь на 24 февраля. По данным Следственного комитета, внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв.
Изначально ряд СМИ сообщали, что преступник мог скрыться. Однако после изучения камер наблюдения выяснилось, что он скончался на месте происшествия, уточнили в МВД.
В результате взрыва погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко, у него остались жена и двое детей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в московской полиции мужчина служил с марта 2019 года. Еще два сотрудника ДПС пострадали: по данным источника в медицинских кругах, оба находятся в тяжелом состоянии. В МВД выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать его родным, а также пострадавшим всю необходимую помощь.
Помимо этого, СК опубликовал фото автомобиля, который был подорван. Судя по кадрам, корпус машины серьезно деформирован. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот взрывных устройств".
После произошедшего москвичи начали приносить к месту инцидента цветы.
"Не пистолет стрельнул"
Один из местных жителей рассказал телеканалу Москва 24, что в момент происшествия услышал громкий хлопок.
Другой очевидец рассказал РЕН ТВ, что звук во время взрыва был настолько сильным, что "это не пистолет стрельнул".
Источник телеграм-канала "112" сообщил, что преступление мог устроить гражданин России, который действовал по заданию украинских спецслужб. Издание MSK1.ru уточнило, что он мог приехать в Москву из Санкт-Петербурга, предположительно, на такси.
По версии эксперта-криминалиста Михаила Игнатова, кураторы могли вести мужчину по камере, вмонтированной во взрывное устройство, сообщает News.ru.
"Когда координатор увидел, что сообщник подошел в непосредственной близости и общается с сотрудником ДПС, он привел в действие взрывное устройство путем дистанционного управления или, скорее всего, по телефону. Человек даже сам не знает, что у него в сумке. Как правило, они берут посылки в каких-то тайниках, о которых сообщают кураторы", – привел свою точку зрения специалист.
По его мнению, исполнителя изначально могли "развести" на деньги, после чего предложили "поучаствовать в спецоперации" взамен на возврат похищенного. В этой связи Игнатов призвал сохранять бдительность при общении с незнакомцами и не поддаваться на провокации.
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС возбуждено в Москве