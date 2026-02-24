Эксперт Игнатов: подорвавшего машину ДПС в Москве мужчину могли вести по камере

Уголовное дело возбуждено по факту подрыва автомобиля ДПС, который произошел у Савеловского вокзала в Москве. По официальным данным, преступление совершил неизвестный мужчина, который скончался на месте. Все подробности случившегося – в материале Москвы 24.

Подошел к машине

Взрыв автомобиля ДПС произошел около Савеловского вокзала в Москве в ночь на 24 февраля. По данным Следственного комитета, внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв.

Изначально ряд СМИ сообщали, что преступник мог скрыться. Однако после изучения камер наблюдения выяснилось, что он скончался на месте происшествия, уточнили в МВД.

В результате взрыва погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко, у него остались жена и двое детей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в московской полиции мужчина служил с марта 2019 года. Еще два сотрудника ДПС пострадали: по данным источника в медицинских кругах, оба находятся в тяжелом состоянии. В МВД выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать его родным, а также пострадавшим всю необходимую помощь.



Помимо этого, СК опубликовал фото автомобиля, который был подорван. Судя по кадрам, корпус машины серьезно деформирован. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот взрывных устройств".

После произошедшего москвичи начали приносить к месту инцидента цветы.

"Не пистолет стрельнул"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Один из местных жителей рассказал телеканалу Москва 24, что в момент происшествия услышал громкий хлопок.





очевидец взрыва машины на Савеловском вокзале Я в соседнем доме проживаю. Был очень мощный хлопок. Увидел, как подъезжают машины, но никакого пожара, ничего такого не видел.

Другой очевидец рассказал РЕН ТВ, что звук во время взрыва был настолько сильным, что "это не пистолет стрельнул".

Источник телеграм-канала "112" сообщил, что преступление мог устроить гражданин России, который действовал по заданию украинских спецслужб. Издание MSK1.ru уточнило, что он мог приехать в Москву из Санкт-Петербурга, предположительно, на такси.

По версии эксперта-криминалиста Михаила Игнатова, кураторы могли вести мужчину по камере, вмонтированной во взрывное устройство, сообщает News.ru.

"Когда координатор увидел, что сообщник подошел в непосредственной близости и общается с сотрудником ДПС, он привел в действие взрывное устройство путем дистанционного управления или, скорее всего, по телефону. Человек даже сам не знает, что у него в сумке. Как правило, они берут посылки в каких-то тайниках, о которых сообщают кураторы", – привел свою точку зрения специалист.

По его мнению, исполнителя изначально могли "развести" на деньги, после чего предложили "поучаствовать в спецоперации" взамен на возврат похищенного. В этой связи Игнатов призвал сохранять бдительность при общении с незнакомцами и не поддаваться на провокации.

