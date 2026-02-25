Форма поиска по сайту

25 февраля, 20:09

Происшествия

Отряд "ЛизаАлерт"присоединился к поискам пропавшей школьницы в Смоленске

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" присоединился к поискам девятилетней школьницы, пропавшей в Смоленске. Об этом ТАСС сообщил председатель отряда Григорий Сергеев.

"Со вчерашнего дня на месте работает местный поисковый отряд "Сальвар", – добавил он.

Девочка ростом около 130 см, худощавая, с русыми волосами и голубыми глазами пропала утром 24 февраля, когда ушла гулять с собакой и не вернулась. Она была одета в темную куртку с цветными деталями и ярко-голубые лыжные брюки. При этом с собой ребенок не взял ни телефон, ни ключи.

В этот же день были организованы поиски. Изначально их проводили лишь в Заднепровском районе, однако затем обыскиваемую территорию расширили за пределы города.

Позднее стало известно, что в день исчезновения ребенка к подъезду, где проживает девочка, подъехал на машине неизвестный мужчина. Он зашел внутрь здания один, а затем вернулся с пакетом. Его личность и местонахождение устанавливаются.

Семья пропавшей характеризуется положительно, ранее девочка не сбегала. Родители воспитывают еще двоих детей, младшему из которых пять месяцев. Мать в декрете, отец активно участвует в поисках.

Прокуратура также организовала проверку работы профилактических служб и исполнения родительских обязанностей. Следователи возбудили уголовное дело, находящееся под личным контролем главы СК России Александра Бастрыкина.

