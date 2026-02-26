Суд арестовал четырех россиян по делу об ограблении банка в Казахстане

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Иванове арестовал трех россиян и отправил под домашний арест еще одного в рамках дела об ограблении банка в Казахстане, ущерб от которого оценивается в почти 400 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Ограбление произошло в ноябре 2024 года в Павлодаре. Неизвестные проникли в отделение Halyk Bank через пролом в стене и похитили с депозитария деньги и драгоценности. Подозреваемых обвинили в краже организованной группой в особо крупном размере.

Одним из арестованных оказался сторож центра детского творчества городского округа Вичуга Ивановской области. Его адвокат Анастасия Терехова заявила, что ни ее подзащитный, ни другие фигуранты не имеют никакого отношения к ограблению. По ее словам, задержанные были в Павлодаре для осмотра машин, чтобы потом перегнать их в Россию для перепродажи.

"Мой подзащитный, его знакомый и еще два гражданина РФ обвинены лишь на том основании, что они были в Павлодаре в тот день, каких-то иных доказательств нет, даже связь между двумя парами граждан РФ не установлена", – утверждает Терехова.

Адвокат добавила, что потерпевшие по делу в виде банка или держателей ячеек пока не обращались к фигурантам с исками о возмещении ущерба.

