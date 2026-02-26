Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 03:56

Происшествия

Суд арестовал четырех россиян по делу об ограблении банка в Казахстане

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Иванове арестовал трех россиян и отправил под домашний арест еще одного в рамках дела об ограблении банка в Казахстане, ущерб от которого оценивается в почти 400 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Ограбление произошло в ноябре 2024 года в Павлодаре. Неизвестные проникли в отделение Halyk Bank через пролом в стене и похитили с депозитария деньги и драгоценности. Подозреваемых обвинили в краже организованной группой в особо крупном размере.

Одним из арестованных оказался сторож центра детского творчества городского округа Вичуга Ивановской области. Его адвокат Анастасия Терехова заявила, что ни ее подзащитный, ни другие фигуранты не имеют никакого отношения к ограблению. По ее словам, задержанные были в Павлодаре для осмотра машин, чтобы потом перегнать их в Россию для перепродажи.

"Мой подзащитный, его знакомый и еще два гражданина РФ обвинены лишь на том основании, что они были в Павлодаре в тот день, каких-то иных доказательств нет, даже связь между двумя парами граждан РФ не установлена", – утверждает Терехова.

Адвокат добавила, что потерпевшие по делу в виде банка или держателей ячеек пока не обращались к фигурантам с исками о возмещении ущерба.

Ранее в Германии злоумышленники ограбили банк Volksbank. Инцидент произошел в немецком городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония. По данным правоохранителей, трое надели голубую спецодежду, чтобы попасть в подвал банка, где расположено хранилище.

В Канаде группа активистов, одетых в костюмы Робин Гуда, в знак протеста против роста цен ограбила продуктовый магазин в Монреале и раздала украденное нуждающимся.

"Московский патруль": налетчик забрал из ювелирного салона украшения на 2 млн рублей

Читайте также


судыпроисшествияза рубежом

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика