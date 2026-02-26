Экономист Бархота: новые правила отображения цен на маркетплейсах невыгодны клиентам

В правительстве РФ анонсировали единые правила отображения цен на маркетплейсах: стоимость товара больше не будет зависеть от способа оплаты. Как это скажется на потребителях, расскажет Москва 24.

"Людей это волнует"

В России появятся единые правила отображения товаров на маркетплейсах, заявил Михаил Мишустин.

"Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе – это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа", – сказал премьер-министр, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Людей это волнует. Люди беспокоятся, что какие‑то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли, который удобно доставлять.

Кроме того, онлайн-площадки обяжут проверять информацию о товарах через государственные системы и реестры, включая данные о сертификатах и маркировке.

В Минэкономразвития пояснили, что нововведение не отменяет скидки и привычные маркетинговые инструменты. Речь идет о достоверности цен и прозрачности того, что происходит со стоимостью товара при его продвижении и просмотре, отметили там.

Ранее с предложением запретить скидки, которые мотивируют покупателей расплачиваться исключительно внутренними платежными сервисами платформ, в Госдуму обращались представители крупных российских банков. При этом они предлагали сделать исключение для социально значимых товаров и собственных продуктов маркетплейсов.

Однако на этом фоне в Ozon заявили, что такой подход повысит цены для 85 миллионов покупателей. Особенно сильно пострадают жители малых населенных пунктов, где вне маркетплейсов доступно не так много товаров, заявили в пресс-службе онлайн-площадки.

"Конфликт был неизбежен"

Классические условия любой платежной системы не позволяют менять цену товара в зависимости от способа оплаты. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

"Нельзя сделать так, чтобы оплата картой "Мир" была дешевле, а Visa – дороже. Нельзя давать скидку за оплату картой конкретного банка или выбирать между наличным и безналичным расчетом. Это базовые правила, существующие не только в России, но и в мире в целом, и они появились еще в середине XX века вместе с первыми платежными системами", — подчеркнул он.

Однако, по словам эксперта, всегда существовали определенные лазейки, которыми пользовались маркетплейсы – не только российские, но и зарубежные.

"Нельзя сказать, что они грубо нарушают закон, – просто есть бреши в правилах оплаты и законодательстве", – пояснил Бадалов.

В настоящее время регулятор совместно с банками и маркетплейсами эти проблемы устраняет. Задача – сделать так, чтобы клиент видел полную стоимость товара независимо от выбранного способа оплаты и чтобы не возникало дискриминации, добавил экономист.

"Это не столько законодательные нормы, сколько базовые принципы работы платежных систем, правила делового оборота, сложившиеся десятилетиями. Суть их проста: цена товара не должна зависеть от того, каким способом клиент платит", – отметил он.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Нельзя, чтобы в магазине или на маркетплейсе были разные цены для наличных, карт или других способов оплаты. Это называется дискриминацией по способу платежа, и ее не должно быть.

В свою очередь, эксперт банковского рынка Андрей Бархота напомнил, что эта история – отголосок противостояния, которое возникло еще во второй половине прошлого года.

"Речь о столкновении крупнейших банков и маркетплейсов. Суть в том, что у Ozon, Wildberries и "Яндекса" есть кэптивные банки (созданные для обслуживания собственных интересов. – Прим. ред.). При оплате их картами на маркетплейсах предоставлялась скидка – от небольшой до весьма существенной, в зависимости от категории товара", – сказал он в беседе с Москвой 24.

Как отметил эксперт, крупнейшие банки были недовольны тем, что их клиенты поворачивались в сторону кэптивных, которые работают в системе маркетплейсов.

"Конфликт был неизбежен. И теперь маркетплейсы, согласно новым требованиям, будут обязаны не варьировать цену в зависимости от способа оплаты", – подчеркнул Бархота.

По его мнению, с точки зрения потребителя, это не самая лучшая новость.

"Покупатели хотели бы получать бонусы, а такой подход лишает их традиционных преимуществ. Маркетплейсы попытаются смягчить удар: возможно, скидки будут "размазаны" внутри всех клиентов вне зависимости от способа оплаты. Но это уже не те проценты, которые можно было получить по карте "своего" банка", – пояснил Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Есть два сценария, как это может работать: негативный – скидки вообще отменят, и для всех будет единая цена. И позитивный – маркетплейсы сделают небольшую скидку (например, 3%) для всех категорий покупателей, чтобы удержать поток. Но крупную скидку, как раньше, для всех способов оплаты никто не даст – это экономически нецелесообразно. В конечном счете снизится покупательская активность, уменьшится количество сделок.

По мнению специалиста, экзистенциальная подоплека нововведения заключается в том, что маркетплейсы стали сильнее крупнейших банков. Первые набрали десятки миллионов клиентов, а последние увидели риски, что их собственные экосистемы не выдерживают конкуренции.

Таким образом, никакой дискриминации в пока еще действующей системе эксперт не увидел. Он назвал это "справедливой конкуренцией": если покупатель выбирает карту кэптивного банка маркетплейса, значит, тот предложил лучшие условия или сервис. Новая же система сыграет на руку исключительно крупным финансовым организациям, заключил Бархота.

