Суд в Москве арестовал основателя Readovka Костылева по делу о мошенничестве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тверской суд Москвы заключил основателя и экс-главреда издания Readovka Алексея Костылева под стражу до 25 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Защита Костылева планирует подать апелляцию на данное решение. Источники в полиции также сообщили агентству, что в деле основателя Readovka могут появиться новые фигуранты. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и судебные экспертизы.

"Расследование уголовного дела находится в активной стадии", – подчеркнули собеседники журналистов.

По данным СМИ, Костылева задержали 25 февраля. Спустя время стало известно, что основателя Readovka подозревают в хищении у Минобороны РФ примерно 1 миллиарда рублей во время выполнения госконтрактов.

Выяснилось, что Костылев подписал контракт на поставку для Минобороны РФ беспилотников общей стоимостью около 2 миллиардов рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело. Основателю Readovka грозит до 10 лет лишения свободы.

