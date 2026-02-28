00:37Политика
Трамп пообещал, что урегулирование на Украине близко
Фото: whitehouse.gov
Урегулирование украинского конфликта обязательно произойдет, открытым остается только вопрос сроков. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Мы хотим заключить сделку с Россией, с Украиной, я думаю, мы очень близки", – приводит РИА Новости слова Трампа.
Президент США провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 25 февраля. Они обсудили подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта. Ожидается, что встреча может пройти уже в начале марта.
Кроме того, президент Украины в разговоре с американским лидером выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать до конца текущего года.
