Трамп пообещал, что урегулирование на Украине близко

Фото: whitehouse.gov

Урегулирование украинского конфликта обязательно произойдет, открытым остается только вопрос сроков. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим заключить сделку с Россией, с Украиной, я думаю, мы очень близки", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Президент США провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 25 февраля. Они обсудили подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта. Ожидается, что встреча может пройти уже в начале марта.

Кроме того, президент Украины в разговоре с американским лидером выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать до конца текущего года.