Генконсул Садыков: санитарные условия на юге Вьетнама остаются на невысоком уровне

Фото: 123RF.com/piccaya

Российский генконсул в Хошимине Тимур Садыков в беседе с РИА Новости охарактеризовал уровень санитарно-гигиенических условий и профилактики заболеваний на юге Вьетнама как невысокий.

В связи с этим Садыков указал на важность строгого соблюдения гигиенических норм, а также своевременного обращения в больницы в случае выявления симптомов каких-либо инфекций. Также, по его словам, становится актуальным наличие медицинской страховки.

Ранее в телеграм-канале "SHOT ПРОВЕРКА" появилась информация, что туристы во Вьетнаме жалуются на слив канализаций в море на острове Фукуок. По их словам, отходы выливают в воду по всему пляжу Лонг-Бич. Из-за разрывов канализации пляжи закрывают, однако потом вновь разрешают купаться.

При этом, как утверждают отдыхающие, уже через несколько часов после купания у них появились симптомы отравления. Многие обращаются в местные клиники. Роспотребнадзор из-за произошедшего уже запросил данные у Минздрава Вьетнама и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ведомстве напомнили туристам о необходимости тщательно мыть руки, использовать только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть фрукты и овощи. Кроме того, стоит избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции.

Садыков добавил, что несколько граждан РФ скончались из-за инфекций на острове Фукуок. В частности, один человек умер в декабре 2025 года из-за амебного менингоэнцефалита. Также российский генконсул рассказал, что им поступают данные об обращениях россиян в больницы с жалобами на отравления и более серьезные заболевания.

