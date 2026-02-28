Бахрейн начал эвакуацию жителей района вблизи военной базы США

Фото: AP Photo/Hasan Jamali

Власти Бахрейна начали эвакуировали жителей района Эль-Джуфейра, где расположена военная база США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД королевства.

Как указано в заявлении, на территории страны вновь звучат сирены.

С начала субботы, 28 февраля, военные Израиля уже атаковали сотни военных объектов на территории Ирана, указала армейская пресс-служба. Там добавили, что удары также наносятся по "широкому спектру целей" на западе Ирана.

При этом в иранской армии уточнили, что для отражения израильской атаки были задействованы десятки беспилотников.

"Это первая крупномасштабная наступательная операция с использованием беспилотников против конкретных целей в Израиле. Эта операция будет продолжаться, пока наши враги не будут всецело наказаны", – говорится в заявлении, которое цитирует агентство Fars.

Всего атакам со стороны США и Израиля подверглись свыше 20 иранских провинций, сообщили представители Красного Полумесяца Ирана агентству Mehr.

Тем временем дети сотрудников "Росатома", избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека вывезены из Ирана, сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

"Сейчас наши сотрудники находятся на площадке сооружения АЭС "Бушер" или в поселке проживания. Все необходимые меры по обеспечению безопасности принимаются. Небольшая группа наших сотрудников, работающих в Тегеране, сконцентрирована на территории российского посольства", – заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

При этом иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении американской РЛС-системы предупреждения о ракетном нападении FPS-132 в Катаре, указали журналисты.

"В результате ракетных ударов по американским базам погибли и получили ранения по меньшей мере 200 военнослужащих США", – говорится в заявлении КСИР, которое цитирует Tasnim.

Также отмечается, что несколько американских и израильских ракет, выпущенных по Исламской Республике, упали в пустынных и городских районах Ирака и стран Персидского залива, не достигнув целей.

В свою очередь, президент Индонезии Прабово Субианто выразил готовность способствовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, уточнил МИД азиатской страны.

"Правительство Индонезии, в частности президент республики, выражает свою готовность оказать содействие диалогу по восстановлению благоприятных условий безопасности, и, если обе стороны дадут свое согласие, президент Индонезии готов отправиться в Тегеран для осуществления посредничества", – написало ведомство в соцсети Х.

В Индонезии выразили сожаление в связи с "провалом переговоров между США и Ираном" и призвали стороны конфликта к сдержанности. Они также подчеркнули важность урегулирования ситуации при помощи дипломатии.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение.

По данным СМИ, в результате израильского удара по иранской школе для девочек в Минабе погиб 51 человек, еще 60 пострадали. При этом само учреждение разрушено, заявили журналисты.

В ответ на атаку Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Комментируя эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, МИД России призвал вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Франция же потребовала созыв Совбеза ООН.